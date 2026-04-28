Jódar, Alcaraz, Agassi y más: la compleja relación de los tenistas de primer nivel con sus padres

Las relaciones paternofiliales que pueblan el mundo de la raqueta van desde la complicidad vocacional hasta la exigencia extrema

Toni Nadal, Ferrero o Moya: los entrenadores españoles seniors dominan el tenis mundial

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En un deporte tan solitario como el tenis, donde cada punto se juega sin red de seguridad emocional, la figura del padre ha sido con frecuencia un apoyo, un gestor, un motor... y, a veces, una sombra difícil de esquivar. La historia reciente de la raqueta ofrece un mosaico de relaciones paternofiliales muy distintas, desde la complicidad vocacional hasta la exigencia extrema.

El ejemplo más reciente de vínculo paterno-filial tenístico lo protagonizan Rafa Jódar, la joven promesa española de 19 años, y su progenitor, Rafael Jódar sénior, que no solo ejerce de entrenador y preparador físico, sino que toma todas las decisiones relacionadas con su hijo, incluso las no estrictamente deportivas. Un 'hombre orquesta' que resume bien esa figura híbrida que mezcla pasión, sacrificio y un proyecto compartido.

Jódar se ha convertido en una de las grandes realidades del tenis español, pero se decidió por la raqueta solo para poder pasar más tiempo con su padre. "Era un deporte donde podía jugar con mi padre y nos lo podíamos pasar bien los dos, no necesitábamos más gente, como el fútbol", explicaba semanas atrás en la Cope.

El padre de Jódar encarna al técnico por vocación tardía, alguien que aprende sobre la marcha y adapta su método a la personalidad del hijo. Este tipo de relación suele generar una identidad de juego muy marcada, aunque también entraña riesgos, como la falta de contraste externo o la dificultad para separar el rendimiento deportivo de la vida personal.

En el caso de Jódar, la balanza parece inclinarse hacia lo primero. "Tenemos una relación muy buena. Él me conoce muy bien, porque ha estado conmigo desde que yo era muy pequeño. Esa conexión nos ayuda mucho en los partidos, para afrontarlos de la mejor manera; y cuando las cosas no van tan bien, intentar buscar una solución. Verle en el box siempre me da una confianza extra”, admitía el jugador en 'As'.

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Cercanía sin asfixia

Otro modelo de cercanía sin asfixia es el de Carlos Alcaraz. Su padre, Carlos Alcaraz González, fue tenista -alcanzó la posición 963 de la ATP- y ha estado presente desde el inicio. Sin embargo, el salto cualitativo llegó cuando la familia decidió integrar a un equipo profesional liderado por Juan Carlos Ferrero.

Así, en Alcaraz, la influencia paterna es estructural (valores, disciplina, entorno) pero no invasiva en lo técnico durante la élite. El padre pasó de ser entrenador principal a sostén emocional y garante de estabilidad.

En esa línea de relación relajada también está la que mantiene Jannick Sinner con su padre Hanspeter, a quien atribuye su fuerte disciplina y ética de trabajo. Nunca le presionó para elegir el tenis sobre el esquí o el fútbol, permitiéndole tomar sus propias decisiones desde niño y apoyándole fuesen las que fuesen.

Hanspeter se ha unido ocasionalmente al equipo de Jannik durante las giras para ejercer como chef personal, lo que les permite pasar tiempo de calidad juntos mientras el tenista compite.

El reverso áspero

Más distinto es el caso de Stefanos Tsitsipas, de 27 años y de su padre Apostolos. Su relación ha sido una de las más visibles y complejas del circuito. El progenitor dejó su trabajo para viajar con él desde que Stefanos tenía 12 años. Aunque han tenido rupturas como entrenador y jugador, Apostolos actualmente sigue siendo su entrenador principal. Las tensiones entre ellos, sin embargo, son constantes, como quedó patente en su debut en el Mutua Madrid Open, cuando Stefanos fue captado por las cámaras insultando gravemente a su padre desde la pista.

Esta relación recuerda a la del mítico Andre Agassi y su padre Mike, uno de los relatos más citados sobre presión extrema llevada al límite. El padre, exboxeador olímpico, diseñó un entorno casi obsesivo, con la famosa máquina lanzapelotas modificada para disparar a velocidades aterradoras ('el dragón') como símbolo de una infancia sin tregua.

A los siete años ya obligaba a Andre a golpear 2.500 bolas diarias y no le permitía practicar otros deportes. Paradójicamente ese método tan extremo le llevó a la cima, pero a un alto coste psicológico. Agassi llegó a detestar el tenis durante años, y su icónica imagen de los 90 -pelo largo, pendientes, ropa estridente- la adoptó como una forma de rebelión silenciosa contra la rígida autoridad del padre.

Su caso plantea una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto el éxito deportivo justifica métodos coercitivos? La historia de Serena Williams y Venus Williams junto a su padre, Richard, combina la intensidad de trabajo y el control total del caso Agassi con un enfoque emocional más protector.

Al igual que Mike Agassi, Richard diseñó un plan para sus hijas antes de que nacieran y las entrenó personalmente en las pistas públicas de Compton, rodeadas de un entorno peligroso para que se endurecieran, pero también las protegió de la presión externa y priorizó que estudiaran y tuvieran confianza en sí mismas como mujeres negras en un deporte de blancos.

Si Agassi terminó odiando el tenis durante años, Venus y Serena desarrollaron una pasión competitiva que las mantuvo en la cima hasta los 40 años, a pesar de la exigencia.

La obsesión por la perfección técnica y la gestión total de la carrera también dictó el vínculo entre la legendaria legendaria Steffi Graf y su padre, Peter. Durante años, el progenitor controló desde el entrenamiento hasta los aspectos comerciales de su carrera.

Esa simbiosis funcionó de manera impecable en términos deportivos durante mucho tiempo, pero las controversias legales de Peter Graf tensionaron la relación y evidenciaron los riesgos de concentrar demasiado poder en una sola figura.

La excepción que confirma la regla

Toni Nadal no era el padre de Rafa Nadal, sino su tío, pero ejerció esa relación paternofilial con el ganador de 22 títulos de Grand Slam desde que empezó a entrenarlo a los cuatro años. Fue el responsable de moldear no solo su técnica, sino también su fortaleza mental y carácter mediante un entrenamiento espartano (como obligarlo a jugar en el lado soleado de la pista para prepararlo para la adversidad).

Aun así, el núcleo familiar -con el padre, Sebastián Nadal, como pilar- creó un ecosistema donde la exigencia convivía con una fuerte estructura afectiva, lo que evitó la clásica doble autoridad que tanto desestabiliza a las jóvenes promesas.

Lo cierto es que el mundo del tenis ofrece un espectro amplio de relaciones paternofiliales no siempre fáciles de gestionar. Detrás de cada derecha ganadora hay horas de entrenamiento, sí, pero también conversaciones familiares, decisiones difíciles y equilibrios delicados. En un deporte eminentemente individual, las relaciones más decisivas muchas veces empiezan en casa.