Lorena Romera 19 JUN 2026 - 14:24h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha sido intervenida de urgencia por una complicación médica

La modelo da la última hora sobre su estado de salud con unas fotografías desde el hospital

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María Jesús Ruiz ha sido operada de urgencia tras haberle detectado una complicación en su última revisión médica. La colaboradora de televisión, exconcursante de 'Supervivientes', ha compartido una serie de imágenes desde la cama de un hospital con la que ha hecho saltar todas las alarmas. Una publicación en la que la modelo explica el motivo por el que ha tenido que someterse a esta intervención de forma urgente.

La de Andújar ha explicado que todo surge a raíz de un control preventivo: "Hoy quiero compartir una experiencia personal con la esperanza de concienciar a muchas mujeres sobre la importancia de realizar controles rutinarios de sus prótesis mamarias. Gracias a una revisión periódica, los especialistas detectaron una micro rotura en el implante izquierdo que no estaba produciendo síntomas evidentes".

Este diagnóstico precoz fue vital para evitar un escenario que podría haberse complicado. "Este hallazgo permitió actuar a tiempo y someterme a una intervención quirúrgica de forma urgente para evitar posibles complicaciones mayores", ha confesado aliviada la que fuera ganadora de la primera edición de 'Gran Hermano DÚO'.

"A veces pensamos que, si nos encontramos bien, todo está correcto. Sin embargo, los implantes mamarios también requieren seguimiento médico, ya que con el paso de los años pueden sufrir desgaste o presentar alteraciones que solo pueden detectarse mediante pruebas específicas", puntualiza la también colaboradora de '¡De Viernes!'.

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Un susto de salud que le sirve ahora para concienciar a su comunidad. "Quiero recordaros que:

Realicéis las revisiones recomendadas por vuestro especialista.

No dejéis pasar los controles rutinarios, aunque no notéis ninguna molestia.

Consultéis cualquier cambio o duda relacionada con vuestros implantes".

A pesar de la preocupación inicial de verla en el hospital, María Jesús Ruiz ha tranquilizando a sus seguidores, aclarando que se encuentra totalmente recuperada: "Me siento profundamente agradecida porque esta situación se detectó a tiempo y porque todo ha salido bien", ha asegurado, concluyendo su comunicado con una valiosa reflexión: "Cuidar nuestra salud es el mejor regalo que podemos hacernos. La prevención y la vigilancia médica pueden marcar la diferencia".