Lorena Romera 04 AGO 2026 - 12:44h.

La pareja de 'La isla de las tentaciones' han disfrutado del Zevra Festival entre besos y una actitud de lo más cómplice

Yuli y Lucas protagonizan un durísimo momento en la hoguera final: "¿Estás enamorada de mí?"

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Han pasado casi dos meses del debate final de 'La isla de las tentaciones' y todavía nos encontramos con giros inesperados de las parejas que protagonizaron la última edición. Tras aquel emotivo reencuentro emitido el pasado junio -un cara a cara repleto de lágrimas, sinceridad y cuentas pendientes donde se evidenció que la llama entre ambos no se había apagado-, la historia entre Yuli Cagna y Lucas Mera parece haber entrado en una nueva y prometedora fase.

Todas las alarmas han saltado tras la difusión de una serie de vídeos grabados durante la última edición del Zevra Festival. En las imágenes, grabadas por varios de los asistentes al evento, se puede ver a la pareja disfrutando de los conciertos en una actitud de lo más cómplice.

Los besos entre Yuli y Lucas en el Zevra Festival

Lejos de esconderse entre la multitud, la argentina y el gallego pasaron la velada bailando pegados, compartiendo miradas románticas y fundiéndose en varios besos apasionados mientras sonaba la música de fondo. Un comportamiento muy diferente al de dos ex que coinciden por casualidad.

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Y es que no fue así ni de lejos. La pareja acudió al festival junto a otros dos rostros conocidos de la edición, Bayán y Miguel. En las historias publicadas por sus compañeros de 'La isla de las tentaciones' durante los desplazamientos en furgoneta, se puede confirmar que Yuli y Lucas ya viajaban juntos en los asientos contiguos.

Tras estos días de fiesta (de lo más románticos), la influencer aparecía en su perfil de Instagram visiblemente agotada. La joven se justificaba ante sus seguidores explicando que la falta de cobertura en el recinto le había impedido subir contenido en tiempo real, ocultando así, voluntariamente o no, el esperado reencuentro con Lucas.

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A pesar de que las imágenes dejan poco lugar a la duda, con esos besos en los labios, fuentes cercanas a su entorno confirma a Javi Hoyos que la pareja de momento no pone etiquetas a lo que está viviendo. Así pues, solo el tiempo dirá si este apasionado capítulo en el Zevra Festival supone un nuevo capítulo en su historia de amor.