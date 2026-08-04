Natalia Sette 04 AGO 2026 - 11:15h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' vive uno de los momentos mas emocionantes de su vida: ver la cara de su bebé

Claudia Martínez comunica la decisión que ha tomado sobre la lactancia de su futura hija y la postura de Mario González al respecto

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Claudia Martínez se encuentra en pleno torbellino de emociones. Tras celebrar una increíble baby shower y su 30 cumpleaños, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha vivido uno de los momentos más emocionantes de su maternidad: ha visto la cara de su hija Valentina y lo ha compartido con sus seguidores.

En plena semana 35 de gestación y a las puertas de dar la bienvenida a su primera hija junto a Mario González, la exconcursante de 'Supervivientes' ha vivido un momento lleno de magia e ilusión tras acudir a su última ecografía antes de traer al mundo a su pequeña.

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A través de sus ‘stories’ de Instagram, la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha compartido con sus seguidores la imagen resultante de la ecografía. "Última eco antes de monitores", ha anunciado entusiasmada la catalana.

Al ver las facciones tan definidas de su hija, la joven no ha podido contener la emoción y ha presumido orgullosa de los primeros rasgos de la pequeña. “Me como esa naricita y esos labios”, ha escrito conmovida junto a la imagen, derritiendo por completo a su comunidad de seguidores.

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Además de admirar los detalles de su carita, la revisión ginecológica ha servido para comprobar que todo marcha sobre ruedas y que la bebé se encuentra en la posición idónea para el momento de dar a luz. “Sigue estando de cabecita la princesa”, ha confirmado aliviada la creadora de contenido.

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La próxima vez que Claudia vuelva al hospital será para acudir a monitores. La monitorización fetal es una prueba médica no invasiva que mide el ritmo cardíaco del bebé y las contracciones uterinas de la madre. Se realiza para comprobar que el feto recibe suficiente oxígeno y se encuentra en buen estado de salud en la recta final de la gestación o durante el parto. Los monitores se realizan de forma rutinaria a partir de la semana 37 o 40 de embarazo en un proceso normal.

Con la cuenta atrás ya activada, Claudia y Mario enfrentan los últimos días de esta dulce espera impacientes por sostener en brazos a su primera hija en común y comenzar esta maravillosa etapa como familia.