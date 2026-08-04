Logo de telecincotelecinco
Logo de Telecinco OutdoorTelecinco Outdoor
Actualidad
Parejas de famosos

Maica Benedicto y Juan Faro, con quien Sofía Suescun habría sido infiel a Kiko Jiménez, ¿nueva pareja sorpresa? Todas las pistas

Maica Benedicto y Juan Faro
Maica Benedicto y Juan Faro. INSTAGRAM
Compartir

Maica Benedicto vuelve a estar en el centro de todas las miradas. La exconcursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' ha compartido con sus seguidores que se encuentra disfrutando de una escapada en Ibiza, desatando una oleada de rumores que apuntan a que no estaría sola. Diversas pistas y coincidencias podrían confirmar que comparte este viaje con Juan Faro, el conocido empresario con el se dijo que Sofía Suescun habría sido infiel a Kiko Jiménez.

Maica confiesa los requisitos que debe tener su hombre ideal Obvio microbio Temporada 1 Top Vídeos 34
Maica confiesa los requisitos que debe tener su hombre ideal
PUEDE INTERESARTE

Las pistas en Ibiza: el mismo lugar y los mismos detalles

Aunque ninguno de los dos ha publicado una imagen posando juntos, las publicaciones de sus respectivos perfiles de Instagram podrían haber dejado al descubierto su escapada conjunta.

Por un lado, Maica Benedicto se ha grabado en un coche luciendo un sombrero de paja y explicando ilusionada el motivo de su breve desconexión: "Amores, he estado incomunicada en una calita de Ibiza; sin coberturas, comiéndome un bocadillo, un refresco, bañándome y disfrutando de las últimas horitas antes de volver a Madrid a trabajar".

PUEDE INTERESARTE
Maica habla de su adaptación tras ‘Supervivientes’ Obvio microbio Temporada 1 Top Vídeos 39
Maica habla de su adaptación tras ‘Supervivientes’

Por otro lado, Juan Faro publicaba en sus stories unos vídeos grabados en esa misma cala de la isla. En las imágenes se le observa sentado en una silla de playa, disfrutando de una lata de refresco y comiéndose, precisamente, un bocadillo. Calcando los detalles que Maica acababa de relatar. A esto se le suma la coincidencia del sombrero de paja y la misma panorámica del mar.

Las imágenes que apuntan a que Maica y Juan Faro estarían juntos en Ibiza
Las imágenes que apuntan a que Maica y Juan Faro estarían juntos en Ibiza. INSTAGRAM

El entorno de la pareja habla de su relación

Javi Hoyos ha podido hablar con el entorno más cercano de la pareja, que confirman no se trata de un simple romance pasajero. Según ha podido saber el creador de contenido, Maica y Juan estarían muy ilusionados y "enganchados", viviendo el comienzo de algo más serio que una idilio de verano.

¿Quién es Juan Faro? Su historia con Sofía Suescun y Kiko Jiménez

Hace justo un año, Juan Faro se convertía en noticia tras ser relacionado con Sofía Suescun. Las informaciones apuntaban a que la ganadora de 'GH' y 'Supervivientes' habría sido infiel a Kiko Jiménez con este empresario que, en ese momento, empezó a acaparar todo tipo de titulares y minutos de televisión.

Los detalles de cómo se tomó Kiko la infidelidad de Sofía Suescun con Juan Faro: “Hay días en los que se va de casa”
Los detalles de cómo se tomó Kiko la infidelidad de Sofía Suescun con Juan Faro: “Hay días en los que se va de casa”

Pese al revuelo mediático que se generó, Sofía y Kiko continuaron con su relación y Juan Faro recuperó su vida normal. Ahora, con este incipiente romance con Maica Benedicto, el también coach vuelve a convertirse en el centro de todas las miradas. Por el momento, ninguno de los protagonistas se ha pronunciado al respecto. Habrá que esperar.

Temas