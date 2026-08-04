Lorena Romera 04 AGO 2026 - 16:57h.

Las imágenes que apuntan a que Maica Benedicto y Juan Faro tendrían un romance

Maica Benedicto confiesa los requisitos que debe tener su hombre ideal: "No quiero cucarachos"

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Maica Benedicto vuelve a estar en el centro de todas las miradas. La exconcursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' ha compartido con sus seguidores que se encuentra disfrutando de una escapada en Ibiza, desatando una oleada de rumores que apuntan a que no estaría sola. Diversas pistas y coincidencias podrían confirmar que comparte este viaje con Juan Faro, el conocido empresario con el se dijo que Sofía Suescun habría sido infiel a Kiko Jiménez.

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Las pistas en Ibiza: el mismo lugar y los mismos detalles

Aunque ninguno de los dos ha publicado una imagen posando juntos, las publicaciones de sus respectivos perfiles de Instagram podrían haber dejado al descubierto su escapada conjunta.

Por un lado, Maica Benedicto se ha grabado en un coche luciendo un sombrero de paja y explicando ilusionada el motivo de su breve desconexión: "Amores, he estado incomunicada en una calita de Ibiza; sin coberturas, comiéndome un bocadillo, un refresco, bañándome y disfrutando de las últimas horitas antes de volver a Madrid a trabajar".

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Por otro lado, Juan Faro publicaba en sus stories unos vídeos grabados en esa misma cala de la isla. En las imágenes se le observa sentado en una silla de playa, disfrutando de una lata de refresco y comiéndose, precisamente, un bocadillo. Calcando los detalles que Maica acababa de relatar. A esto se le suma la coincidencia del sombrero de paja y la misma panorámica del mar.

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El entorno de la pareja habla de su relación

Javi Hoyos ha podido hablar con el entorno más cercano de la pareja, que confirman no se trata de un simple romance pasajero. Según ha podido saber el creador de contenido, Maica y Juan estarían muy ilusionados y "enganchados", viviendo el comienzo de algo más serio que una idilio de verano.

¿Quién es Juan Faro? Su historia con Sofía Suescun y Kiko Jiménez

Hace justo un año, Juan Faro se convertía en noticia tras ser relacionado con Sofía Suescun. Las informaciones apuntaban a que la ganadora de 'GH' y 'Supervivientes' habría sido infiel a Kiko Jiménez con este empresario que, en ese momento, empezó a acaparar todo tipo de titulares y minutos de televisión.

Pese al revuelo mediático que se generó, Sofía y Kiko continuaron con su relación y Juan Faro recuperó su vida normal. Ahora, con este incipiente romance con Maica Benedicto, el también coach vuelve a convertirse en el centro de todas las miradas. Por el momento, ninguno de los protagonistas se ha pronunciado al respecto. Habrá que esperar.