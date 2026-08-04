Lorena Romera 04 AGO 2026 - 11:33h.

El actor y la influencer han compartido sus fotos más románticas y los instantes más divertidos de su viaje a Namibia

Primeras imágenes de la travesía por tierras africanas de Mario Casas y Melyssa Pinto

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Tras dar por finalizada su espectacular travesía por tierras africanas, Mario Casas y Melyssa Pinto están de vuelta en la península, pero sus redes sociales siguen en bucle con los recuerdos de un viaje que difícilmente olvidarán. La pareja, que ha disfrutado de unos días de desconexión entre dunas, atardeceres mágicos y safaris de ensueño en Namibia, ha compartido públicamente sus momentos más íntimos, románticos ¡y hasta los más divertidos! Desde su foto cogidos de la mano, hasta la 'pillada' de la influencer recién salida de la ducha.

Aunque durante los primeros días de su escapada prefirieron guardar cierta discreción publicando detalles por separado, el regreso a la rutina ha venido acompañado de una de las estampas más esperadas y románticas. El actor ha compartido en su perfil de Instagram un carrusel de fotografías en el que ha colado un primer plano entrelazando su mano con la de su chica.

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En la imagen se aprecian las pulseras artesanales que han lucido a juego durante la travesía y las manos entrelazadas de la pareja. Una captura sencilla, pero cargada de significado que ha desatado miles de 'me gustas' y comentarios sobre lo mucho que se alegran por esta etapa de felicidad para ellos.

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Pero no todo han sido posados idílicos y paisajes de postal. Los enamorados también han hecho partícipes a sus respectivas comunidades de su lado más espontáneo y divertido. Y es que mientras el actor trasteaba con el dron y grababa la terraza del exclusivo lodge donde se alojaban, la que fuera concursante de 'Supervivientes' aparecía en el plano recién salida de la ducha, envuelta en una toalla y otra enrollada en la cabeza.

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"Me colé", escribía la también participante de 'La isla de las tentaciones'. Un clip que termina con la joven sentándose al lado del ganador de un Goya y compartiendo con él este momento de complicidad que han regalado a las redes sociales.

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Por su parte, Melyssa Pinto ha querido rendir su propio homenaje a este viaje tan especial publicando un cuidadísimo reel en el que resume la magia del viaje a través de pequeños fragmentos donde la vemos compartiendo nuevamente instantes de los más íntimos con Mario Casas:

Desde una velada nocturna junto al fuego y bajo la luz de la luna, pasando por un atardecer de ensueño en una terraza suspendida en la montaña donde se les ve relajados sobre una red, hasta un paseo abrazados por la cresta de una duna dorada. Un viaje idílico que consolida la relación de Mario Casas y Melyssa Pinto.