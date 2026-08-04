Lorena Romera 04 AGO 2026 - 13:52h.

La colaboradora se ha llevado un enorme chasco al descubrir la verdad sobre la última de sus ilusiones

Carmen Alcayde anuncia que se casa con su novio Charli: "Es la mayor locura de mi vida"

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Carmen Alcayde ha compartido con sus seguidores un momento tan surrealista como divertido que refleja perfectamente los tiempos que corren. La colaboradora se había quedado completamente fascinada con un artista que había descubierto en plataformas digitales y ya planeaba ir a todos sus conciertos. Sin embargo, la que fuera concursante de 'Supervivientes' se ha llevado una gran desilusión al enterarse de la verdad.

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Han sido sus hijos quien le han transmitido la amarga noticia: ese cantante del que se había enamorado en realidad no existe en la vida real, sino que es fruto de la Inteligencia Artificial. Y es que la IA continúa ganando terreno en el panorama musical y cada vez son más las canciones creadas por algoritmos que logran incluso colarse en las listas de éxito.

La última en sufrir las "consecuencias" de este fenómeno ha sido Carmen Alcayde, que ha compartido con sus seguidores el enorme chasco que se ha llevado al descubrir la verdad sobre su nueva obsesión musical. La presentadora ha confesado a través de sus stories que llevaba unos días completamente prendada de las canciones de un artista identificado como Tony Rumbero.

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Tal era su entusiasmo que la televisiva ya se imaginaba disfrutando de su música en directo: "Encontré a este cantante y esta canción y me enamoré de su música. Quería ir a todos sus conciertos, bajarme todos sus temas...", ha explicado en Instagram. Pero la alegría le duró poco. Al compartir su descubrimiento musical en casa, sus hijos le abrieron los ojos: "Mamá es IA", cuenta que le dijeron entre risas.

La valenciana no ha podido ocultar su gran desilusión al ser consciente de la realidad: "El mundo se me vino abajo al pensar que nunca vería en directo a Tony Rumbero", ha escrito, entre emoticonos de risa y frustración. Para saber si ella ha sido la única víctima de la Inteligencia Artificial, la colaboradora ha lanzado una encuesta para que sus seguidores puedan votar:

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"¿Os ha pasado algo así con la IA?", ha preguntado a su comunidad. Un sondeo que en el que gana el sí con más del 65% de los votos, demostrando que El caso de Carmen Alcayde refleja la realidad de un mercado musical donde la frontera entre los artistas reales y las creaciones digitales es cada vez más difusa.