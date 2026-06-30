Claudia Barraso 30 JUN 2026 - 19:07h.

Angelina Jolie ha confesado que sus hijos le han animado a centrarse en rehacer su vida tras el divorcio

Brad Pitt logra una victoria en la batalla legal con Angelina Jolie por el Chateu Miraval: le pide 35 millones de dólares

Compartir







Angelina Jolie ha confesado detalles de su vida hasta ahora desconocidos con motivo de la promoción de su nueva película ‘Couture’, en especial hablando de cómo ha sido su vida desde que saltó la inesperada noticia de su ruptura con Brad Pitt.

La pareja decidió terminar su relación hace 10 años y ahora la actriz ha confesado en una entrevista para ‘Yahoo Entertainment’ lo que supuso su separación y confesando que desde entonces “no he tenido ninguna relación sentimental desde que me divorcié hace una década”: “Así que me preocupa que esa parte de mí no sea prioritaria en mi vida si me centro en mis hijos y mi familia”.

El apoyo de sus hijos

El matrimonio tuvo seis hijos en común y todos ellos han sido la prioridad número uno en la vida de ambos. Angelina ha aparecido públicamente con muchos de ellos, reflejando que han sido su apoyo en los momentos más difíciles: “Creo que de alguna manera me están devolviendo mi antigua yo. Mi deseo de que tengan toda la fuera, la franqueza, la ternura, la fe y la ferocidad me lo recuerda. Creo que ahora quieren que no solo sea mama”.

Sus hijos ya son casi todos mayores de edad y la estadounidense ha explicado que sus hijos quieren que se centre en ella misma otra vez: “Mis hijos ya tienen casi 18 años, así que ahora quieren verme viajar por el mundo”. Además, ha confirmado que tiene muy buena relación con cada uno de ellos, por lo que, en este sentido le hace estar más despreocupada de que, al hacer su vida, puedan sentirse desplazados o abandonados.

Cómo fue el mediático divorcio entre ambos actores

Pero, todo lo contrario, Angelina se ha dedicado en cuerpo y alma a sus hijos y su carrera profesional, dejando de lado quizá su vida sentimental.

Angelina Jolie y Brad Pitt comenzaron un largo y polémico divorcio que culminó a finales de 2024 y desde entonces no se ha sabido nada más de ellos como familia. Estuvieron juntos 12 años, pero solo dos de ellos casados y parece que desde que se dieron el sí quiero, su situación comenzó a empeorar hasta que decidieron ponerle fin y hacerlo público.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Brad Pitt ha logrado una victoria en la larga batalla legal que mantiene con Angelina Jolie por la venta del Chateau Miraval en Francia, el lugar donde se casaron en agosto de 2014, y por el que el actor pide una millonaria indemnización. La expareja de actores, que solicitó el divorcio en 2016, ha protagonizado una complicada separación en los tribunales y este caso sobre la venta del Chateau se prolonga desde hace cinco años.

El objeto de litigio es la venta de Jolie de su parte de los viñedos que rodean la finca al Grupo Stoli en 2021, que se produjo cuando ya no eran pareja. El Tribunal Superior de California le ha dado una victoria a Pitt al decretar que los compradores de su exmujer testifiquen sobre cómo se produjo aquella venta.