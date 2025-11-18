Billy Bob Thornton reconoce que ambos siguen manteniendo el contacto

Billy Bob Thornton cuenta nuevos detalles sobre cómo era su relación sentimental con Angelina Jolie y el significado que tenían los collares con frascos de sangre que llevaba la pareja.

"Cada uno tenía un pequeño relicario, literalmente con una gota de sangre", reconoce el actor Billy Bob Thornton, estrella de ‘Landman’, en una entrevista concedida a ‘Rolling Stone’. Además, el protagonista continúa diciendo sobre los colgantes: "Es una idea romántica y eso es todo lo que era".

"Pero cuando termina, ya somos vampiros. Vivimos en una mazmorra, bebemos la sangre unos de los otros y esas cosas", asegura el actor, quien mantuvo una buena relación con Jolie. “Y, por supuesto, Angelina y yo lo pasamos genial juntos. Fue uno de los mejores momentos de mi vida", añade el actor americano.

"Ella y yo seguimos siendo amigos muy cercanos", afirma Billy Bob Thornton

Billy Bob Thornton reconoce que ambos siguen manteniendo el contacto: "Ella y yo seguimos siendo amigos muy cercanos. Y esa fue la que acabó siendo una ruptura realmente civilizada. Simplemente nos separamos porque nuestros estilos de vida eran muy diferentes”.

Jolie conoció a Thornton durante el rodaje de ‘Pushing Tin’ en 1999. La pareja se fugó un año después, en 2000, a Las Vegas, poco después de que Thornton dejase su compromiso con Laura Dern. En 2002, la pareja anunció que adoptarían a su hijo Maddox de Camboya. Su matrimonio duró dos años y se divorciaron en 2003.

"Pensó que sería interesante y romántico", recuerda Thornton

Thornton abordó en 2014 los rumores sobre los frascos de sangre que llevaban los dos. El actor aclaró en la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Loyola Marymount que eran relicarios con una pequeña gota de sangre. "[Un] frasco de sangre es muy sencillo. Un día Angie llegó a casa con un kit que había comprado. ¿Sabes esos relicarios que compras transparentes y pones una foto de tu abuela o algo así y te lo llevas colgado al cuello? Eso era", afirma.

"Pensó que sería interesante y romántico si cogíamos una cuchillita de afeitar y nos cortábamos los dedos, poníamos un poco de sangre en estos relicarios y nos lo poníamos al cuello igual que llevas el pelo de beb�é de tu hijo o hija", resaltó en 2014. Thornton está ahora casado con Connie Angland, con quien se casó ese mismo año.