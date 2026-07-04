Taylor Swift y Travis Kelce se daba este viernes el 'sí, quiero' ante un millar de invitados

Entre los invitados figuran Bradley Cooper, Emma Stone, Reese Witherspoon o Dakota Johnson

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Taylor Swift y Travis Kelce ya son marido y mujer. La famosa pareja se daba este viernes el 'sí, quiero' ante un millar de invitados en un gran evento en el Madison Square Garden de Nueva York.

Las celebraciones arrancaron con la apertura de puertas y un cóctel previo a la ceremonia, prevista sobre la pista del emblemático recinto, seguido de una recepción hasta la madrugada.

Adam Sandler ofició la ceremonia

La ceremonia fue oficiada por el actor y amigo de la pareja Adam Sandler, y no hubo damas de honor ni padrinos, sino que el hermano de Swift, Austin, fue su «hombre de honor» y el hermano de Kelce, Jason, fue su «mejor hombre», indicó la representante a The New York Times y otros medios estadounidenses.

Entre los invitados figuran Bradley Cooper, Emma Stone, Reese Witherspoon y Dakota Johnson o Selena Gomez y figuras de la NFL vinculadas a Kelce, según medios de entretenimiento y publicaciones en redes sociales. Se ha visto la llegada o se espera la presencia de otras celebridades como Hugh Grant, Karlie Kloss, Lena Dunham o Jason Sudeikis.

Un amplio dispositivo policial para el evento

Las celebraciones de la esperada boda comenzaron en la tarde del viernes en Nueva York, con un amplio despliegue de seguridad en torno al Madison Square Garden, donde cerca de un millar de invitados se empezaron a reunir en una exclusiva fiesta que despertó una gran expectación.

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La Policía de Nueva York cerró varias calles en torno al estadio y desplegó un imponente dispositivo para controlar el acceso y el tráfico.

Los recién casados, vestidos de Christian Dior

Tanto Swift como Kelce se casaron vestidos por la casa de moda Christian Dior, con diseños del creativo Jonathan Anderson, y ella llevó zapatos personalizados de Christian Louboutin y joyas de Cartier, agregó su representante, Tree Paine.

El posible menú de la boda

Uno de los aspectos que más curiosidad ha despertado ha sido el banquete. Varios medios han fotografiado durante los últimos días la llegada de numerosos camiones de reparto al Madison Square Garden con alimentos que, presuntamente, formarían parte del menú del enlace.

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Entre los productos descargados figuraban grandes cantidades de carne de langosta, diferentes elaboraciones de pollo -incluido pollo especiado y pechugas-, patatas fritas, aros de cebolla, huevos, nata, leche, pimientos de distintos colores, lechugas y abundantes verduras frescas.

También ha llamado la atención la llegada de un camión de Krispy Kreme, aunque no ha podido confirmarse si los conocidos dónuts formaron parte del postre o si simplemente abastecían al establecimiento de la marca situado bajo el complejo del Madison Square Garden.

Taylor Swift y Travis Kelce donan 26 millones de dólares a organizaciones de caridad

Una veintena de organizaciones caritativas, nueve de ellas en Nueva York, se han beneficiado de los 26 millones de dólares que la cantante Taylor Swift y su pareja Travis Kelce, han donado previamente a la boda.

El anuncio fue realizado por el representante de Swift, que no especificó la cantidad destinada a cada una de las 20 organizaciones, entre ellas nueve bancos de alimentos, una entidad contra la crueldad animal, siete programas educativos y tres hospitales infantiles.