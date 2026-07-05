Fiesta 05 JUL 2026 - 20:22h.

Las imágenes que nadie ha visto de la boda de Suso y Marieta en exclusiva en 'Fiesta': ¡no te lo pierdas!

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Suso y Marieta ya son marido y mujer. La pareja se dio, el pasado viernes 3 de julio, el ‘sí, quiero’ más importante de sus vidas, el que les unía en matrimonio. Lo hicieron en una espectacular ceremonia celebrada en un cigarral de Toledo al que acudieron muchos rostros conocidos de la cadena. En ‘Fiesta’ hemos sido los primeros en hablar con los recién casados y nos han desvelado auténticos bombazos. ¡No te lo pierdas!

Esta tarde, Suso y Marita nos han concedido sus primeras declaraciones tras su boda. La pareja se ha sincerado sobre cómo se sienten y cómo vivieron este día tan especial en sus vidas. Incluso, nos han revelado que aún no han podido "consumir el matrimonio". "Acabé la fiesta trifásica abrazada al váter", explicaba Marieta.

Pero como si esto no fuese suficiente, Suso Álvarez también ha sorprendido al revelar una inesperada exclusiva. "Lo quería decir hoy porque no ha salido en ningún lado, ni en redes ni nada", aseguraba el que fuera concursante de 'Gran Hermano' antes de confesar: "Me tatué el nombre de Marieta".

Ante la incredulidad de los colaboradores, Suso Álvarez contaba que "no fue consciente de ello": "Si no no lo hubiese hecho", añadía entre risas. Respecto a esto, Marieta, muy sonriente al lado de su marido bromeaba: "Lo obligué". También el espectador ha aclarado que se ha tatuado "María", porque es así como la llama en casa.

Las boda de Suso y Marieta desde dentro

Además, en el programa hemos podido acceder a las imágenes que nadie ha visto de la boda. Un reportaje en exclusiva en el que se muestran algunos de los momentos más impactantes y divertidos de la boda: desde las declaraciones más llamativas de algunos de los invitados hasta los rifirrafes que se produjeron durante la celebración.

La noche dio para mucho y entre baile, risas y mucha comida, también hubo momentos llenos de tensión como el que protagonizó Carmen Borrego, debido a la mesa en la que le había tocado sentarse. También, Makoke y Diego Matamoros, exmadrastra y exhijatro, han coincidido en la boda y ambos se han sincerado sobre este reencuentro. ¡No te lo pierdas!