Fiesta 05 JUL 2026 - 19:51h.

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Habíamos visto a Guillermo en alguna que otra portada de revista junto a sus padres, Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger, y a sus hermanos (Miguel Ángel, Rodrigo y las gemelas Victoria y Cristina) pero ahora, el hijo menor que ha cumplido diecinueve años, ha roto su habitual discreción para pasárselo en grande junto a sus hermanas en el concierto de Lenny Kravitz que ha tenido lugar hace tan solo unos días en Marbella.

'Fiesta' ha conseguido, en exclusiva, las primeras imágenes del descendiente más desconocido de Julio Iglesias. Guillermo luce un pelo similar al que llevaba su padre hace unos cuantos años y disfruta, como él en su día, de la noche marbellí. El joven pareció disfrutar del concierto, aunque bien es cierto que se movió y bailó más bien poco. Estuvo de brazos cruzados en algún que otro momento y solo hacía leves movimientos de cabeza.

Así es Guillermo, el hijo más desconocido de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger

Fiesta analiza estas imágenes junto a la periodista Amparo De la Gama, quien desvela que Guillermo es el hijo que más se parece a su padre, al menos musicalmente hablando, pues el joven toca la batería desde los seis años y ha aprendido a tocar el piano solo. ¿Seguirá los pasos de Julio Iglesias y se dedicará a la música? Además, "canta de maravilla y es un perfecto caballero por cómo cuida a sus hermanas", según las palabras de la periodista durante la conexión en directo con el programa presentado por Emma García.

Además, Juan Luis Galiacho apunta que Julio Iglesias estaría apoyando la faceta musical de Guillermo mientras que Amparo asegura que el chico "es el ojito derecho de su madre" y que llaman mucho la atención cuando ambos salen de compras por Marbella: "De este niño nos vamos a enamorar todos y todas". Dicen que es un joven muy tímido, muy educado y que, al igual que todos sus hermanos, tiene muy buena piel.