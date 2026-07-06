El secreto de Penélope Cruz para mantener vivo su matrimonio con Javier Bardem

La oscarizada actriz cree que la clave para que una relación sea duradera reside en asumir que el otro nunca deja de sorprendente

Javier Bardem se sincera sobre su amor por Penélope Cruz: “Cuando la veo en las revistas, pienso ¿esa es mi esposa?"

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Más de tres décadas después de cruzarse por primera vez en un plató y cuando ya han superado los quince años de matrimonio, Penélope Cruz y Javier Bardem forman una de las parejas más admiradas del cine internacional. Ahora la actriz ha sorprendido al abrir una pequeña ventana a su vida privada durante una entrevista concedida a 'People' durante la promoción de su nueva película, 'The Invite'.

Para la oscarizada intérprete de 'Vicky Cristina Barcelona', el secreto de que su historia de amor siga viva se resume en una frase: "siento que todavía estoy aprendiendo de él". Y añade una idea que resume su forma de entender el matrimonio: "Estoy con alguien a quien conozco desde hace 33 años. Conozco muy bien a esa persona, pero ¿acaso llega un día en que uno termina de conocerse a sí mismo? No. Lo mismo ocurre con tu pareja".

Según la de Alcobendas, no hay fórmulas ni recetas mágicas para mantener una relación. Más bien es al contrario. Para ella, la clave reside en asumir que el otro nunca deja de sorprendente y que el conocimiento mutuo es un proceso permanente.

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Un flechazo que se tomó 16 años de espera

La historia de Penélope Cruz y Javier Bardem parece escrita por un guionista con paciencia. Se conocieron en 1992 durante el rodaje de 'Jamón, jamón', la película de Bigas Luna que lanzó definitivamente las carreras de ambos. Entonces ella apenas tenía 18 años y él comenzaba a consolidarse como uno de los actores más prometedores del cine español.

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La química era evidente, pero ninguno dio un paso más. El romance tendría que esperar dieciséis años más. El destino volvió a reunirlos en 2008 durante el rodaje de 'Vicky Cristina Barcelona', dirigida por Woody Allen. Entonces sí surgió la relación sentimental, aunque tampoco fue inmediato.

Bardem contó después, con sentido del humor, cómo ninguno parecía dispuesto a romper el hielo. "Ninguno de los dos daba el primer paso. No sé si éramos tímidos o intentábamos ser demasiado profesionales. Llegó el último día de rodaje y no había pasado nada. Pensé: 'Será mejor que nos emborrachemos'. Por suerte hubo una fiesta de fin de rodaje y el resto es historia", relató a GQ.

Dos años después, en julio de 2010, se casaban en una ceremonia íntima celebrada en las Bahamas. En 2011 nació su hijo Leo y en 2013 llegó Luna, una familia que ambos han mantenido deliberadamente alejada de los focos.

Admiración mutua

En una entrevista reciente en 'Variety' el propio Bardem reconocía cuánto admira a su mujer como ser humano. "Y además de eso, ¡es increíblemente hermosa! Cuando la veo fotografiada en algunas revistas, pienso: '¿Esa es mi esposa? ¡Dios mío, ¿es ella?! ¡Tiene que serlo!", aseguraba.

En otra entrevista concedida en 2024 a 'Gentleman's Journal', Bardem explicó que su relación posee unos cimientos difíciles de encontrar en Hollywood: "Nos conocimos antes de todo el ruido, antes del éxito y antes de que nadie nos mirara de otra manera por quienes nos habíamos convertido. Esa es una base muy importante. Puedes confiar en alguien porque lo conoces de verdad y esa persona también te conoce de verdad. Tú me ves y yo te veo. Eso es importante".

Palabras que conectan con la reflexión actual de Penélope. Ambos coinciden en que el amor no se sostiene sobre la idealización, sino sobre el conocimiento profundo del otro y la voluntad de seguir descubriéndolo con el paso del tiempo.