El apasionado beso de película de Javier Bardem y Kate Hudson en las calles de Nueva York

Redacción Uppers 25 JUN 2026 - 10:27h.

Los dos actores ruedan en Manhattan la comedia romántica 'Hello & Paris'

Javier Bardem se sincera sobre su amor por Penélope Cruz: “Cuando la veo en las revistas, pienso ¿esa es mi esposa?"

Compartir







Si alguien vio las fotos sin contexto, es posible que durante unos segundos pensara que Penélope Cruz tenía motivos para pedir explicaciones. Javier Bardem aparecía besándose apasionadamente con Kate Hudson en plena calle de Nueva York, a la vista de peatones, cámaras y teléfonos móviles. Pero no, no hay crisis sentimental ni giro inesperado en una de las parejas más sólidas del cine español. Lo que se ha hecho viral es, sencillamente, una escena de película.

Las imágenes fueron captadas durante el rodaje de 'Hello & Paris', la nueva comedia romántica que protagonizan Bardem y Hudson. Las fotografías, tomadas en Manhattan, mostraban a los actores caminando por la ciudad antes de fundirse en un beso que rápidamente empezó a circular por redes sociales y medios de todo el mundo.

Muchos internautas interpretaron inicialmente que se trataba de un momento genuino entre ambos intérpretes, algo que contribuyó a disparar la viralidad de las imágenes. La realidad era bastante menos escandalosa. El beso formaba parte de una secuencia clave de la película que están rodando actualmente bajo la dirección de Elizabeth Chomko.

PUEDE INTERESARTE Penélope Cruz y Javier Bardem lo dan todo en el concierto de Lenny Kravitz en Madrid: el rockero les dedica una canción

La historia detrás de 'Hello & Paris'

La cinta adapta la novela 'That Part Was True', publicada por Deborah McKinlay en 2014. La trama arranca con un encuentro poco afortunado entre dos personas que viven a miles de kilómetros de distancia. Él es un novelista de éxito que atraviesa un momento complicado de su vida. Ella, una arquitecta paisajista que intenta recomponer su propio rumbo. Tras conocerse en París, comienzan una relación a distancia alimentada por cartas, libros, recetas y confidencias que cruzan el Atlántico. Con el paso del tiempo, esa conexión epistolar termina transformándose en una historia de amor.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Regreso a la comedia romántica

Para Kate Hudson, el proyecto supone un regreso a las comedias románticas que la convirtieron en una de las estrellas más populares del género a principios de los años 2000. Para Javier Bardem, mucho más asociado a personajes dramáticos, representa una oportunidad poco habitual de encabezar una historia romántica contemporánea. Además, es la primera vez que ambos comparten pantalla como pareja protagonista.

Así que no, no estamos ante un terremoto sentimental en Hollywood. Penélope, que está casada desde hace más de quince años con Javier y con quien tiene dos hijos, puede respirar tranquila. Son dos actores haciendo exactamente aquello por lo que les pagan. Y, a juzgar por el revuelo generado, parece que la escena ya ha conseguido uno de sus objetivos antes incluso de que la película llegue a las pantallas.