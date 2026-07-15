Los Mossos investigan si los encapuchados que intentaron entrar en la casa del futbolista están detrás de otros dos robos ocurridos la misma noche

Unos ladrones intentan robar en la mansión de Lamine Yamal de Barcelona, antigua propiedad de Piqué y de Shakira

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Los Mossos d'Esquadra investigan si los dos encapuchados que intentaron asaltar la vivienda de Lamine Yamal durante la madrugada del martes forman parte de un grupo responsable de otros robos cometidos esa misma noche en la misma zona. La principal línea de investigación apunta a que los tres sucesos podrían estar relacionados y que detrás de ellos podría haber una banda especializada en el robo de viviendas de lujo.

El intento de robo en la casa del futbolista se produjo en torno a las cuatro de la madrugada, mientras el jugador no se encontraba en el domicilio. Según las primeras pesquisas, dos personas con pasamontañas trataron de acceder a la propiedad escalando uno de los grandes muros que rodean la vivienda.

Sin embargo, las cámaras de seguridad detectaron su presencia y activaron la alarma, lo que obligó a los sospechosos a huir del lugar sin llegar a entrar en la casa. El robo quedó frustrado gracias al sistema de seguridad instalado en la vivienda.

Un tercer robo centra la investigación

El intento de asalto en casa de Lamine Yamal no fue el único incidente registrado durante esa madrugada. Los investigadores también trabajan sobre otros dos robos ocurridos en la misma zona y que podrían guardar relación entre sí. En una segunda vivienda, los ladrones también intentaron entrar, aunque no consiguieron completar el robo. Sin embargo, en una tercera casa sí lograron acceder al interior y escapar con un importante botín.

Es precisamente este último asalto el que centra ahora buena parte de la investigación. Los Mossos tratan de averiguar si los autores del robo consumado son los mismos que minutos antes intentaron entrar en la vivienda del internacional español.

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La hipótesis de una banda especializada

Los agentes analizan ahora las imágenes de las cámaras de seguridad, los horarios de los tres sucesos y cualquier indicio que permita establecer una conexión entre ellos. La cercanía entre las viviendas, la franja horaria en la que ocurrieron los hechos y el modo de actuar de los sospechosos refuerzan la hipótesis de que se trate de un mismo grupo organizado.

Los investigadores no descartan que detrás de los robos se encuentre una banda especializada en el asalto a viviendas de lujo, un tipo de delincuencia que suele actuar tras estudiar previamente los movimientos de los propietarios y aprovechar que las casas permanecen vacías para reducir el riesgo de ser descubiertos. Por el momento no se han producido detenciones y la investigación continúa abierta. Los Mossos trabajan para identificar a los responsables y confirmar si los tres episodios forman parte de una misma cadena de robos.