Lamine Yamal se ha regalado a sí mismo por su 19 cumpleaños un collar que ha lucido en la rueda de prensa previa al partido contra Francia

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TexasEl lunes 13 de julio es un día marcado en rojo para Lamine Yamal. Y no solo porque en apenas 24 horas la Selección Española se jugará el pase a la final del Mundial contra Francia y el jugador del Barça sueña con dar lo mejor de sí mismo -algo que por el momento no ha pasado en el campeonato- y ser decisivo en el juego de 'La Roja', sino porque además cumple 19 años.

Lejos de la polémica que rodeó a la multitudinaria fiesta con más de 200 invitados con la que celebró hace justo un año su mayoría de edad en una finca a las afueras de Barcelona a la que asistieron entre otros Quevedo, Bad Gyal, o la cantante argentina Nicki Nicole, con la que comenzaba un mediático romance de verano que llegaba a su fin tres meses después, en esta ocasión el futbolista ha soplado las velas en la más estricta intimidad y acompañado por sus compañeros de la Selección, su madre Sheila Ebana, y su hermano pequeño Keyne.

El collar que Lamine Yamal se ha regalado a sí mismo

Aunque esté convocado con la selección española, el jugador del Barça no ha podido evitar llamar la atención en el día de su cumpleaños y es que en la rueda de prensa previa al partido contra el país galo, Lamine Yamal ha lucido un ostentoso regalo que le colgaba del cuello.

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Nada más entrar en la sala de prensa del Mundial de Fútbol 2026, todas las miradas de los periodistas se dirigían al cuello del jugador. En el día de su cumpleaños, Lamine Yamal llegaba con la camiseta de la selección y con un collar de brillantes que acaparaba el interés de los convocados.

Viendo el revuelo que causaba su caro accesorio, el futbolista del FC Barcelona bromeaba y se adelantaba a aclarar que el collar con el que salió a sala de prensa era un regalo que él mismo se había hecho por su 19 cumpleaños. "Es un regalo mío porque me lo he pagado yo", detallaba el jugador.

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Su hermano pequeño Keyne, la sensación del Mundial

Además del collar que ha lucido y de cómo se prepara ante el partido contra Francia, Lamine Yamal también ha sido preguntado por la popularidad de su hermano pequeño, Keyne. El jugador ha reconocido que su hermano pequeño "no se da cuenta" de eso.

"Él hace lo que hace en casa todo el rato y cuando le enfoca la cámara pues hace tonterías. Estoy orgulloso de él y sé que cuando sea mayor se verá y estará feliz de lo que hace. Me gusta que la gente le tenga cariño, igual que le tengo yo, y no sé, cuando le enfoca la cámara me gusta verle, me entretengo", confesó con una sonrisa.

Finalmente, se mostró feliz de que el fútbol le haya dado "esa oportunidad" de que le puedan conocer en un lugar como Chattanooga, donde estuvo concentrada la selección durante varias semanas. "Nunca me podía imaginar que saliera por un pueblo de Estados Unidos y alguien me conociera. Cada día estoy orgulloso de lo que he conseguido", se sinceró.

Su buen momento personal

Además de su éxito profesional, Lamine Yamal atraviesa un buen momento en el terreno personal junto a la influencer Inés García.

La joven se ha mostrado como uno de los grandes apoyos del futbolista ya que ha aparcado todos sus compromisos profesionales para estar al lado de su chico en el Mundial y no se ha perdido ni un solo encuentro, convirtiéndose así en uno de los talismanes de 'La Roja'.