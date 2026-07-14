Así es Sheila Ebana, la madre de Lamine Yamal: una mujer que trabajó en una cadena de hamburguesas y que arrasa ahora como 'influencer'
Sheila Ebana, la madre de Lamine Yamal, es una mujer que nació en Guinea Ecuatorial y que ha trabajado en una cadena de hamburguesas
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Lamine Yamal se encuentra concentrado con la selección española de fútbol en el Mundial 2026. El jugador del Barça es uno de los grandes talismanes de La Roja y acaba de cumplir 19 años. El futbolista ha celebrado su cumpleaños en la intimidad, junto a sus compañeros de la Selección Española de Fútbol, su novia Inés García, su madre Sheila Ebana, y su hermano pequeño Keyne.
Como no podía ser de otra manera, su madre ha cruzado el Atlántico para acompañar a su hijo mayor en este Mundial de Fútbol 2026. Siendo uno de los pilares fundamentales de la vida de Lamine Yamal, Sheila Ebana siempre que puede viaja junto a su hijo, aunque prefiere mantenerse en la sombra y guiar a su hijo en la intimidad.
La vida de Sheila Ebana: nacida en Guinea Ecuatorial y trabajando en una cadena de hamburguesas
Hasta ahora, Sheila había mantenido un perfil muy discreto en cuanto a la fama mundial de su hijo. Nacida en Guinea Ecuatorial, emigró a España cuando tan solo era una adolescente y, aquí, tuvo a Lamine, a los 21 años de edad.
Tras separarse del padre del niño, mantuvo a su familia trabajando en una famosa cadena de hamburguesas, sin saber que su pequeño llegaría a ser una estrella del fútbol a nivel internacional.
Ahora, además de ser un pilar emocional fundamental en la vida del jugador del Barcelona, tiene mucho éxito como influencer y como figura de referencia entre todos los fans de Yamal.
Los polémicos negocios de la madre de Lamine Yamal
Después de la polémica celebración del 18º cumpleaños de Lamine Yamal, en la que el jugador del Barcelona C.F. contrató a personas con acondroplasia para animar la fiesta, el nombre de Sheila Ebana acaparó los principales titulares por una controvertida noticia.
En concreto, la madre del jugador promocionaba un sorprendente evento a través de sus redes sociales.
Por medio de la empresa Jencevents, Sheila, que tuvo a Lamine cuando apenas tenía 21 años de edad, ofrecía la posibilidad de cenar con ella en una suerte de noche de Navidad que se adelantaba hasta el 7 de noviembre.
Cenar con la madre de Lamine Yamal, posible en Londres
Concretamente, la cena se promocionaba en el hotel Nobu London Portman Square, muy cerca de Hyde Park, Londres, en lo que será una perfecta combinación de lujo, gastronomía, música y, por supuesto, buena compañía.
"Prepárate para compartir con Sheila Ebana, la madre de Lamine Yamal, uno de los mejores futbolistas del mundo, en la mejor fiesta navideña de JEN C Events", promocionaba el anuncio de la venta de entradas del programado evento.
Los precios para poder cenar con la madre de Lamine Yamal
Al acceder a la venta de los tickets, aparecían tres tipos de ofertas.
- El más barato de ellos, bautizado como Early Bird General Admission, costaba 150 euros e incluía comida de tres platos, champán a la llegada y bebidas limitadas durante la cena.
- El segundo, de precio medio, se llamaba Silver Ticket y alcanzaba los 172 euros. Este paquete incluía un menú de tres platos, champán a la llegada y media botella de vino con la comida.
- Y, por último, la entrada más cara, que llegaba a los 360 euros, incluía champán a la llegada, tres platos de comida, asiento reservado en la mesa VIP, bebidas ilimitadas y hasta la posibilidad de hacerse una fotografía con la invitada.
La cuenta de Instagram de la empresa que lleva el evento también anunciaba - a bombo y platillo - esta cena especial con la madre de Lamine, con un vídeo en el que ella salía arreglándose y dirigiéndose a la gala del Balón de Oro, del brazo de su hijo: "Nos complace anunciar que las entradas anticipadas ya están a la venta, ¡y se están agotando rápidamente! ¡Consigue la tuya hoy mismo y sé parte de la emoción! ¡Esperamos verte pronto!".
Aunque no se sabe el caché que ella cobrará por esta cena multitudinaria, si estima que hay espacio para 400 comensales.