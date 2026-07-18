Fiesta 18 JUL 2026 - 18:41h.

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Es el tema del que todo el mundo habla. ¿Han puesto las Campos la casa de Málaga en venta? Durante muchos años, el piso de la céntrica calle Larios de María Teresa Campos fue el lugar de reunión de la familia en las vacaciones de Semana Santa y verano, sin embargo, desde que la comunicadora ya no está, se ha convertido en una vivienda que está cerrada prácticamente todo el año y que las hermanas podrían estar pensando en poner a la venta.

Al menos eso es lo que demuestran las fotografías del piso que esta semana aparecían en un famoso portal de venta y alquiler de casa, unas fotografías que las hermanas niegan haber publicado. Las imágenes, de dudosa calidad, aparecían en el portal inmobiliario hace apenas unos días haciendo saltar las alarmas.

Tras negar su autoría, Terelu Campos ponía el foco en su sobrino José María Almoguera, algo que el hijo de Carmen Borrego negaba públicamente en el plató de '¡De viernes!'. Al parecer, el anuncio no solo no habría sido publicado por ninguna de las dos hermanas, si no que se habría publicado sin su consentimiento.

Según las últimas informaciones, habría sido el gerente del portal inmobiliario quien, sin permiso de las hermanas, habría colocado en Internet el anuncio de la venta de la casa por nada más y nada menos que un millón y medio de euros.

Makoke, familiar del presunto traidor

Lo que nadie esperaba es que Makoke aportara una información que podría cambiarlo todo. La colaboradora, que nació en Málaga y vivió allí durante su juventud, ha explicado en el programa de Emma García que conoce y muy bien a la persona a la que las Campos señalan:

"Lo que se ha dicho durante la semana no es cierto, resulta que yo tengo mucha relación con personas que me han contado que la realidad no tiene nada que ver con lo que se ha dicho. Estas personas me han pedido que no cuente nada porque lo están pasando muy mal (...)

El señor Nacho Picatoste (la persona que ha publicado estas fotografías) es familia mía, son personas que llevan toda la vida en el negocio inmobiliario, que llevan toda la vida trabajando y lo está pasando muy mal con todo lo que se está diciendo de él. Yo os aseguro que él no ha publicado esas fotografías sin el consentimiento de las propietarias de la casa".