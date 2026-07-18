Antía Troncoso 18 JUL 2026 - 01:32h.

El hijo de Carmen Borrego desvela toda la verdad detrás del misterioso anuncio de venta de la casa de su abuela en Málaga y anuncia acciones legales

Todos los programas de '¡De viernes!' al completo en Mediaset Infinity

Compartir







José María Almoguera se ha visto envuelto en una nueva polémica familiar, en esta ocasión, relacionada con la publicación en un portal de venta fotos de la casa que su abuela, María Teresa Campos, tenía en Málaga. Fue en '¡De lunes a viernes!' donde Terelu Campos alucinó al descubrir que la casa se había puesto en venta, ya que ni ella ni su hermana Carmen Borrego había tomado una decisión firme de qué iban a hacer con la propiedad y terminó señalando a su sobrino.

Esta noche, el hijo de Carmen Borrego se pronuncia sobre este tema y resuelve el misterio detrás del polémico anuncio de venta del ático de 180 metros cuadrados frente al mar que perteneció a su abuela. Primero, José María cuenta si realmente están pensando en vender la vivienda: "No hay intención de venta próxima. Hubo un tanteo para ver el interés que puede suscitar. Ahora mismo tenemos organizadas vacaciones para seguir yendo".

"El anuncio no está puesto con consentimiento de la familia", desvela entonces José María Almoguera, que a continuación explica: "Cuando vas a hacer una venta de una casa cuidas la casa para que salga perfecta. Hay fotos mías de niño ahí, eso no tienen ningún sentido. No son unas fotografías que hayan sido hechas de manera permitida".

"Hemos confiado de más en una persona que ha hecho lo que ha querido luego", añade el hijo de Carmen Borrego, refiriéndose al responsable de la inmobiliaria que publica el anuncio antes de anunciar que tomarán acciones legales.

José María Almoguera, dolido porque que su tía Terelu lo señalase

Los colaboradores han querido saber cómo se ha sentido José María Almoguera cuando en un primer momento, nada más salir a la luz el anuncio de venta, su tía Terelu Campos lo señalase tanto a él como a su madre como las personas detrás de dicha publicación: "No lo entiendo. No me ha gustado. Me molesta que no lo sepa reconducir de otra manera".

"Creo que no lo dice con maldad, pero luego puedes decir "no lo digo porque sospeche de él". Sobre todo, porque mi imagen quede deplorable. Eso no me gusta". "En ese momento me duele", añade el hijo de Carmen Borrego antes de asegurar que finalmente su tía le ha pedido perdón.