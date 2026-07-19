Ignatius Farray ha compartido una imagen donde se le ve tumbado en una camilla con una vía y con el brazo izquierdo en alto

El cómico estaba presentado su espectáculo El show de Ignatius cuando sufrió la grave caída en Vitoria

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VitoriaEl humorista Ignatius Farray ha sido hospitalizado tras sufrir una aparatosa caída en el escenario del Teatro Félix Petite, en el centro cívico Ibaiondo, en Vitoria. Según informa 'El Correo', el cómico estaba presentado su espectáculo 'El show de Ignatius' y sufrió al menos dos resbalones sin consecuencias mientras iba descalzo.

En el tercer resbalón, el cómico no pudo evitar la caída que le afectó a la muñeca y el codo izquierdo. Algunas personas acudieron a ayudarlo pero el humorista tinerfeño no quiso detener el espectáculo que estaba en la recta final y lo finalizó antes de subirse a una ambulancia para acudir a un hospital.

"El verdadero peligro son los límites físicos del propio escenario", afirma el cómico

Ignatius Farray ha compartido una imagen de él mismo en el centro hospitalario donde se le ve tumbado en una camilla con una vía y con el brazo izquierdo en alto, apoyado sobre una almohada. Así, ha acompañado la fotografía con un texto para agradecer todo el apoyo recibido tras la caída.

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"Gracias a toda la gente que anoche vino a verme a Vitoria… Y gracias a la gente del teatro y del hospital donde me atendieron después de caerme del escenario… Y gracias a mi viejo amigo y camarada @jabohpizarroso por venir a mi rescate en cuanto recibí la cornada… Se habla mucho de los límites del humor, pero el verdadero peligro son los límites físicos del propio escenario… AY DIOS MÍO, QUÉ CALVARIO", ha concluido en su publicación.