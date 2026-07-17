Toño Sanchís, exrepresentante de varios famosos, ha sido condenado a dos años de cárcel por apropiación indebida

Dos años de cárcel para Toño Sanchís por apropiarse de dinero que no era suyo

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MadridEl Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la sentencia que condenó a dos años de prisión a Toño Sanchís, exrepresentante de Belén Esteban, por apropiación indebida de algo más de 475.00 euros de la colaboradora de televisión.

Así lo acuerda el TSJM en una sentencia en la que desestima el recurso de Toño Sanchís contra la dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, que además le impuso una multa de 2.100 euros y la obligación de a indemnizar a Belén Esteban en la cantidad que se determine en la ejecución de la resolución.

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Cobraba todos los honorarios por cesiones de imagen

El TSJM acepta los hechos declarados probados por la Audiencia, que señaló que la colaboradora televisiva firmó el 13 de mayo de 2009 un contrato de representación artística con la Agencia de Servicios Lorant S.L., gestionada por el condenado como administrador real de la sociedad ya que su esposa solo figuraba formalmente como tal y se limitaba a firmar documentos.

Añade que el contrato dejaba establecido que la agencia era representante exclusiva de Belén Esteban, por lo que cobraba todos los honorarios por cesiones de imagen y colaboraciones mediáticas, cantidad de la que se deducía una comisión del 20 por ciento y se transfería el 80 por ciento restante a la sociedad de la colaboradora televisiva, BEM Imaging SL.

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Explica que la relación se basaba en la plena confianza depositada por Belén Esteban en su representante, que gestionaba el día a día sin que ella supervisara los cálculos.

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La sentencia relata que a partir de poco después de la firma y hasta 2015 Toño Sanchís comenzó a aplicar comisiones superiores al 20 por ciento pactado. Así indicaba a la gestoría encargada de los trámites cantidades inferiores al 80 por ciento para facturar a favor de BEM Imaging apropiándose de la diferencia.

Existe prueba de cargo suficiente

La resolución detalla que mediante esta técnica se apoderó de 362.248 euros correspondientes a diversos contratos con productoras y medios. Además retuvo 12.100 y 14.520 euros de dos facturas emitidas por BEm Imging sin presentarlas al cobro.

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La cantidad principal apropiada ascendió a más de 362.000 euros en el periodo contractual, a los que se sumaron posteriormente 86.703 que fueron detectados, con lo que el perjuicio ascendió a 475.571 euros. Finalizado el contrato en 2015 y ante la negativa de Toño Sanchís de rendir cuentas, Belén Esteban interpuso una demanda.

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Torrejón de Ardoz y la Audiencia Provincial de Madrid condenaron a la Agencia de Servicios Lorant a rendir cuentas y pagar 388.868 euros a Belén Esteban.

En la fase de ejecución de la sentencia, Belén Esteban recuperó solo 49.318 euros en efectivo y una vivienda tasada en 375.000 pero con hipoteca, cuyo importe neto real obtenido tras venta deberá ser acreditado al ejecutarse esta última resolución. La Agencia de Servicios Lorant entró en concurso de acreedores en 2020 y se extinguió.

El TSJM destaca que el condenado era el administrador de hecho, quien calculaba los porcentajes, daba instrucciones a la gestoría y decidía el destino del dinero retenido en exceso. Los magistrados fundamentan que la sentencia de la Audiencia contiene motivación suficiente y detallada y no es arbitraria.

Y confirman que existe prueba de cargo suficiente, fundamentalmente documental, como el contrato, las facturas e informes contables, y pericial, además de las declaraciones de Belén Esteban y de testigos.