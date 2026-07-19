Nuria Roca y Juan del Val han encontrado en un municipio de Ávila, en plena Sierra de Gredos, un lugar para desconectar y relajarse

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La Sierra de Gredos se ha convertido desde hace años en uno de los destinos preferidos para quienes buscan desconectar del día a día. Entre sus montañas, bosques y pequeños pueblos con encanto, este enclave de Castilla y León también ha conquistado a rostros conocidos y a personajes famosos.

Precisamente. una de las parejas que disfruta de la zona son la formada por la presentadora Nuria Roca y el escritor Juan del Val, quienes han encontrado en esta zona un lugar donde disfrutar del descanso, la naturaleza y la vida tranquila.

Candeleda, el refugio de Nuria Roca y Juan del Val

Lejos de los focos y de la intensa actividad profesional que ambos mantienen durante gran parte del año, la pareja aprovecha siempre que puede para escapar a este rincón del norte de la provincia de Ávila. Allí cuentan con una vivienda en la que pasan fines de semana y periodos de vacaciones rodeados de un entorno natural privilegiado.

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Su refugio se encuentra en las inmediaciones del municipio de Candeleda, una de las localidades más conocidas de la vertiente sur de la Sierra de Gredos.

Como presumen ellos mismos a través de sus redes sociales, esta localidad avilesa destaca por su clima suave durante buena parte del año, sus calles empedradas, sus casas tradicionales con balcones de madera y la cercanía tanto a la montaña como a numerosas gargantas de agua cristalina.

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La casa de Nuria Roca y Juan del Val en la Sierra de Gredos

La vivienda de Nuria Roca y Juan del Val mantiene el estilo característico de muchas casas de la zona. Predominan los materiales naturales como la piedra y la madera, que permiten integrar la construcción en el paisaje. Además, el entorno ofrece amplios espacios abiertos, vegetación y unas vistas que invitan al descanso y a disfrutar del silencio como ellos mismos muestran en sus redes sociales.

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En las publicaciones compartidas por Juan del Val y por Nuria Roca puede apreciarse una casa pensada para disfrutar en familia, con zonas exteriores, jardín y rincones donde relajarse leyendo, compartiendo una comida o simplemente contemplando la naturaleza.

Los encantos de Candeleda y de la Sierra de Gredos

Uno de los principales atractivos de esta parte de la Sierra de Gredos es precisamente su entorno. Candeleda se encuentra a los pies de las montañas y muy cerca de varias gargantas naturales que, durante los meses más cálidos, se convierten en auténticas piscinas naturales.

Además del paisaje, la comarca ofrece numerosas rutas de senderismo adaptadas a diferentes niveles de dificultad. Caminar entre robledales, castaños y pinares permite descubrir una gran riqueza natural y observar especies animales propias de este ecosistema.

Candeleda conserva un importante patrimonio histórico y cultural. Pasear por su casco antiguo permite conocer edificios tradicionales, pequeñas plazas y calles estrechas que mantienen el aspecto de hace décadas. Uno de sus principales símbolos es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, además de diferentes construcciones populares que forman parte de la identidad del municipio.

Otro de los motivos por los que muchas personas eligen este destino es su tranquilidad. A diferencia de otros lugares turísticos más masificados, la Sierra de Gredos continúa ofreciendo espacios donde el silencio y el contacto con la naturaleza son protagonistas. Precisamente esa calma es uno de los aspectos más valorados por quienes buscan desconectar de la rutina diaria.

Cabrito asado, migas o perrunillas, los atractivos gastronómicos de la zona

La gastronomía constituye otro de los grandes atractivos de esta zona de Ávila. Los restaurantes y establecimientos locales apuestan por recetas tradicionales elaboradas con productos de proximidad y materias primas de gran calidad.

Entre los platos más representativos destaca el cabrito asado , una de las especialidades más apreciadas de la comarca. La carne, cocinada lentamente, conserva todo su sabor y suele acompañarse de patatas o verduras de temporada.

, una de las especialidades más apreciadas de la comarca. La carne, cocinada lentamente, conserva todo su sabor y suele acompañarse de patatas o verduras de temporada. También son muy populares las migas, un plato de origen humilde que se prepara con pan, ajo, aceite de oliva y diferentes ingredientes como chorizo, panceta o pimientos. Se trata de una receta muy vinculada al mundo rural y que sigue formando parte de la cocina tradicional de la Sierra de Gredos.

Otro producto muy valorado es el queso elaborado de forma artesanal en distintas explotaciones de la comarca. Su variedad de sabores y texturas lo convierte en un acompañamiento habitual en muchas mesas y en una opción muy demandada por quienes visitan la zona.

Su variedad de sabores y texturas lo convierte en un acompañamiento habitual en muchas mesas y en una opción muy demandada por quienes visitan la zona. La carne de ternera procedente de la provincia de Ávila también ocupa un lugar destacado en la oferta gastronómica local. Chuletones, entrecots y otros cortes forman parte de las cartas de numerosos restaurantes, donde la calidad del producto es una de las principales señas de identidad.

procedente de la provincia de Ávila también ocupa un lugar destacado en la oferta gastronómica local. Chuletones, entrecots y otros cortes forman parte de las cartas de numerosos restaurantes, donde la calidad del producto es una de las principales señas de identidad. En el apartado de los dulces sobresalen las perrunillas, las flores y diferentes pastas tradicionales que se elaboran siguiendo recetas transmitidas de generación en generación.

que se elaboran siguiendo recetas transmitidas de generación en generación. La riqueza agrícola de la zona también permite disfrutar de productos frescos como higos, cerezas, castañas o aceite de oliva, dependiendo de la época del año.

El entorno natural, la buena gastronomía y la tranquilidad convierten a Candeleda y a la Sierra de Gredos en un destino cada vez más valorado.