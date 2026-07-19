Fiesta 19 JUL 2026 - 19:23h.

Magdalena, la esposa de Juan 'El golosina', ha fallecido en el domicilio que comparte con el artista en Madrid: "Juan está destrozado, no puede ni hablar"

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Magdalena, la mujer de Juanito 'El golosina' ha fallecido este mediodía a los 93 años de edad. La mujer de uno de los rostros más famosos de la televisión en los años 90 ha muerto en el domicilio que compartía en Madrid con Juan después tras pasar varios días con molestias estomacales.

Aunque no se conocen los motivos exactos de su muerte, sí que ha trascendido que Magdalena estuvo un par de días ingresada en el hospital aquejada de estos dolores, y finalmente ha fallecido en su domicilio tras recibir el alta.

La artista Marian Conde, gran amiga de la pareja, ha conectado en directo con 'Fiesta' desde el tanatorio porque Juanito 'El golosina' "es incapaz de hablar": "Emma, me ha pedido Juan que salga yo a hablar con vosotros porque os quiere muchísimo, pero es incapaz de hablar ahora, solo llora y llora, está destrozado".

Tal y como ha contado Marian Conde, era Juan quien descubría que Magdalena había fallecido:

"Yo parece que he presentido que algo pasaba. He llamado a Juan sobre las 12 y me ha cogido el teléfono muy nervioso diciéndome que Magdalena no estaba bien, que no podía levantarla y que tenía la cara muy blanca, a mí eso me ha preocupado mucho. He colgado para que él pudiera llamar a emergencias y luego han sido sus vecinos los que me han llamado para decirme que efectivamente Magdalena había fallecido".

Según Marian Conde, Juanito 'El golosina' se encuentra completamente devastado y es incapaz de asimilar lo ocurrido: "Solo repite una y otra vez que qué va a ser ahora de él, que qué va a hacer sin ella, a mí se me parte el alma viéndole así".

La relación de Juan y Magdalena, inquebrantable durante décadas

La relación entre Juan Díaz "El Golosina", el eterno y leal amigo de Lola Flores, y su mujer, Magdalena, fue un vínculo inquebrantable, atípico y profundamente tierno que ha durado más de 50 años. Su historia estuvo marcada por el compañerismo, la protección mutua y el respeto, y también alejada de los cánones del amor romántico tradicional.

En los últimos años, con el empeoramiento de la salud de Magdalena y los problemas respiratorios de Juanito, él se volcó por completo en ejercer como amo de casa y cuidador, llegando a ausentarse de eventos familiares cruciales para el clan Flores para no dejarla sola a la que ha sido su compañera de vida.