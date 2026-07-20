Manuel Pimentel Málaga, 20 JUL 2026 - 06:30h.

Llevan tres jornadas limpiando sus propias calles para protestar por la falta de limpieza

Afirman que el Ayuntamiento se está llevando los recursos de limpieza de sus barrios hacia las zonas turísticas de la ciudad

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Con escobas, cubos y fregonas, los vecinos de cinco barriadas de Málaga realizan una 'limpieza protesta' para denunciar la situación de suciedad en el distrito de Bailén-Miraflores, que comprende los barrios de Camino Suárez, Victoria Eugenia, La Bresca, Arroyo de los Ángeles y Miraflores.

La campaña de protesta, organizada por la Asociación de Vecinos "Proyecto Dignidad para Miraflores de los Ángeles", lleva ya tres jornadas de limpieza por parte de estos vecinos que se van turnando para eliminar la basura de sus calles.

"Queremos denunciar no solo la suciedad y mugre pertinaz en que vivimos", sino también "la política de marginación permanente que se lleva a cabo contra nuestras 5 barriadas, donde vivimos más de 23.000 personas", asegura la asociación vecinal en un comunicado.

Este pasado martes empezaron limpiando una zona de Victoria Eugenia "donde tenemos juntas una carnicería, pescadería y frutería", un rincón que está "comido de mierda", afirman en la nota, que señala que esto es "un fiel reflejo de la situación general de la barriada, que tiene calles mucho más sucias". Con la de este jueves, ya van por el tercer día de limpieza.

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Recursos de limpieza insuficientes

El portavoz de la asociación de vecinos, Miguel Jiménez indica que "el problema directo es el estado de suciedad que hay en varios barerios obreros de Málaga". Lejos de mejorar el servicio del limpieza, dice que ha retrocedido: "Hace 10 ó 15 años se limpiaba con jabón y ahora no se limpia nunca con jabón y raras veces vemos el agua".

Además señala que las máquinas friegasuelos pasan "por apenas una o dos calles" de las 150 que suman en conjunto el distrito: "Hay calles que solo ven el agua cuando llueve, hay manchas negras en el suelo que llevan años y años incrustadas".

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Este déficit de limpieza pública lo achaca a que el Ayuntamiento de la ciudad "deriva los recursos de nuestros barrios hacia las zonas turísticas del centro y la costa" a pesar de que, según explica, el consistorio "tiene un 30% más de presupuesto y medios de sobra para tratar esta cuestión".

Sin embargo, estos vecinos aseguran que las cubas de agua de las máquinas fregadoras no son lo suficientemente grandes para limpiar calles y aceras, por lo que los trabajadores de la empresa municipal de limpieza pierden mucho tiempo yendo a reponer el agua cada vez que se gasta. "Los propios trabajadores de LIPASAM -la empresa de limpieza muncipal- nos dicen que estos artefactos son inútiles", asegura Jiménez.

Estos vecinos consideran que la planificacion y la gestión por parte del Ayuntamiento "es un desastre" y reclaman más medios técnicos en condiciones, más cubas para las máquinas y más trabajadores de la limpieza.

Tasa turística

Por otro lado, desde la organización vecinal reivindican una tasa a los alquileres turísticos "como en otras ciudades de Europa" para compensar el exceso de suciedad que se genera y que "paguen por el servicio público de limpieza que ellos utilizan". Según sus datos, en los últimos diez años se han multiplicado los turistas a la vez que la ciudad ganado 50.000 habitantes.

No es la primera vez que los residentes de estas cinco barriadas malagueñas sacan los utensilios de limpieza a modo de protesta. El año pasado también salieron a limpiar sus plazas y calles: "La situacion ya era mala pero se ha ido dejando cada vez más", afirma el portavoz del distrito. Algo que consideran "inexplicable" y que les indigna aún más desde que les subieron el recibo del agua.

"No hay excusa y creemos conscientemente están preparando el terreno para una privatización de la empresa de limpieza municipal". Empresa que, apuntan desde la asociación, "se lavó las manos" después de haber pedido una reunión con ellos hace varias semanas.