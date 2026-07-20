La selección dirigida por Luis de la Fuente se ha proclamado campeona del Mundial 2026 tras imponerse por 1-0 a Argentina

Al minuto | España, campeona del Mundo, en directo

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La imagen de Lamine Yamal con la Copa del Mundo ya es historia del deporte español. Y es que España ya luce una segunda estrella sobre su escudo. La selección dirigida por Luis de la Fuente se ha proclamado campeona del Mundial 2026 tras imponerse por 1-0 a Argentina en la gran final disputada en el New York New Jersey Stadium.

El combinado nacional firmó un campeonato impecable, superando en las eliminatorias a Portugal, Bélgica y Francia antes de derrotar a la vigente campeona del mundo gracias a un trabajado triunfo que desató la euforia tanto sobre el césped como en las calles de toda España. Una vez sonó el pitido final, jugadores, cuerpo técnico y familiares invadieron el terreno de juego para celebrar un título que el fútbol español llevaba 16 años esperando.

Entre las numerosas imágenes que dejó la noche, ha habido una que ha vuelto a conquistar a los aficionados. Lamine Yamal, una de las grandes estrellas del Mundial, compartió los primeros instantes de la celebración con su hermano pequeño, Keyne, que se ha convertido una vez más en uno de los protagonistas más entrañables de la fiesta española.

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El pequeño saltó al césped para abrazarse con el extremo del FC Barcelona antes de acompañarle durante gran parte de la celebración. Apareció sobre el terreno de juego para reunirse con su hermano y corrió hacia él entre las celebraciones, mientras el futbolista lo levantaba en brazos.

Ambos posaron juntos con la Copa del Mundo, compartieron abrazos, sonrisas y fotografías con el trofeo, dejando una de las estampas más emotivas de la noche.

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Así, la complicidad entre los dos volvió a quedar reflejada a través de unas imágenes que no han tardado en dar la vuelta al mundo y viralizarse en las redes sociales. Y es que, entre todas las fotografías que dejó la celebración de la selección española, algunas de las más sonadas ha sido el abrazo de Lamal con el pequeño.

Keyne, la estrella inesperada del Mundial

Aunque el gran protagonista deportivo ha sido Lamine, Keyne se ha convertido a lo largo del campeonato en uno de los personajes más queridos por los aficionados.

Su espontaneidad en las gradas, sus gestos hacia las cámaras, sus bailes y sus celebraciones junto a la familia del futbolista han hecho que millones de seguidores comenzaran a esperar sus apariciones tras cada partido de España.

Durante las eliminatorias ya había protagonizado algunos de los momentos más virales del torneo, como sus divertidos gestos en los videomarcadores del estadio o sus celebraciones tras los goles de la selección.

No era la primera vez que Keyne aparecía en una celebración importante. Los aficionados españoles ya lo habían conocido durante la Eurocopa conquistada por España y después en varios títulos logrados por el FC Barcelona, donde sus apariciones junto a Lamine siempre despertaban simpatía entre los seguidores azulgranas.

Sin embargo, el Mundial ha terminado de convertirlo en un fenómeno internacional.