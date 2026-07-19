Antía Troncoso 19 JUL 2026 - 15:00h.

La hija de Paz Padilla habla sobre el duelo en el sexto aniversario del fallecimiento de Antonio, el marido de su madre

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Anna Ferrer Padilla lanza una reflexión sobre el duelo en el sexto aniversario de la muerte de Antonio, el marido de su madre Paz Padilla, quien falleció el 18 de julio de 2020 a causa de una grave enfermedad. La hija de la presentadora de 'El show de Paz' se sincera con sus seguidores sobre cómo es vivir con la pérdida de sus seres queridos.

Ayer, cumpliendo exactamente seis años de la muerte de Antonio, Paz Padilla publicaba en sus redes sociales un emotivo vídeo recopilatorio con algunos de los momentos que vivieron juntos. "Te buscaré entre la vida y lo eterno", escribía la presentadora en el pie de dicha publicación, cuyo vídeo que iba acompañado de una conmovedora narración sobre el duelo:

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"Te buscare en cada alegría y en todos mis silencios, en mis preguntas sin respuestas, en el azul del cielo. Te buscaré en los pájaros, en la montaña y en el mar, en cada abrazo que me dan, en cada mariposa que me venga a visitar. Te buscaré en lo profundo del corazón, ahí donde nadie te puede borrar...", es parte del fragmento del texto.

Paz Padilla se rompe en el aniversario de la muerte de su marido

Además, en su programa, 'El show de Paz', la presentadora se rompió al hablar sobre la pérdida del que, sin duda, fue el amor de su vida. El fallecimiento de Antonio dejó a Paz Padilla en una profunda tristeza de la que poco a poco ha ido saliendo con resiliencia y aprendizaje: "He transformado el dolor en más amor", afirmó.

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"Señalamos muchos los días que ellos se van y vivimos con mucha tortura y yo he aprendido a entender que no podemos darle una emoción a una fecha concreta en el calendario. Yo lo echo de menos todos los días y todos los días de mi vida siento que él se fue. He aprendido a no revivir todo lo que yo viví ese día cada 18 de julio", explicó la presentadora.

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Anna Ferrer Padilla reflexiona sobre el duelo

Esta mañana, ha sido la hija de Paz Padilla, Anna Ferrer Padilla, la que ha lanzado un mensaje en sus 'stories' de Instagram sobre el duelo. "Ayer hizo seis años que falleció Antonio, el marido de mi madre, pero hoy también es la final del Mundial", escribía la influencer que a continuación recordaba una frase que había leído sobre la importancia de "elegir bien a la persona con la que vas a ver el partido porque es un recuerdo que te va acompañar toda la vida".

Respecto a esto, Anna rememoraba cómo vivió ella aquel "gol de Iniesta" en el 2010 junto a su tío Luis, fallecido hace unos años. "Pensar que esa persona con la que viste el Mundial ya no está...", añadía.

A partir de ese recuerdo, la creadora de contenido reflexionaba sobre cómo el duelo evoluciona con el paso del tiempo y cómo es vivir con la ausencia de quienes ya no están: "Así son los duelos, así es la vida. Son ratitos, momentitos y, poquito a poco... Un duelo no es todos los días igual, pero está bien también", concluía.