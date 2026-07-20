Se encontraba en el interior de la fuente del Árbol Gordo junto a otros jóvenes que festejaban el campeonato del mundo cuando la estructura cedió

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Ciudad RodrigoUn menor de 13 años ha muerto en Ciudad Rodrigo, Castilla y León, durante los festejos por la victoria de la selección española en el Mundial después de que se produjese un derrumbe en una fuente de la localidad. Además, otras tres personas han resultado gravemente heridas en el aciago suceso.

Concretamente, el adolescente fallecido se encontraba en el interior de la fuente del Árbol Gordo junto a otros jóvenes que festejaban el campeonato del mundo cuando la estructura cedió ante la aglomeración allí concentrada, precipitándose una piedra sobre él.

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El menor murió durante la celebración del Mundial conseguido por la selección española

Ante lo ocurrido, que se produjo pasadas las doce de la noche, varios agentes de la Policía Local mirobrigense intentaron asistir al menor, retirando los restos del derrumbe para poder liberarlo, pero pese a todo ello finalmente murió a causa de las heridas.

Por otro lado, otras tres personas que se encontraban en el lugar de los hechos resultaron gravemente heridas, requiriendo atención sanitaria.

Luto en Ciudad Rodrigo por la muerte del menor en las celebraciones del Mundial

Tras el lamentable suceso, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha expresado su dolor y condolencias por el fallecimiento del menor en un comunicado en el que han subrayado que “toda la ciudad siente esta pérdida y acompaña a la familia y amigos del menor en su dolor".

"Lo que tenía que haber sido una celebración por la victoria en el Mundial de Fútbol de la Selección Española se ha convertido en una tragedia para el conjunto de la sociedad mirobrigense", ha lamentado el consistorio, que también ha expresado su deseo de una "pronta recuperación" de las demás personas afectadas por el suceso.

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Ante lo sucedido, “y "en señal de duelo por la pérdida, las banderas del Ayuntamiento ondearán a media asta entre los días 20 a 22 de julio, inclusive ambos días", ha señalado el Ayuntamiento.