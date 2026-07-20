El exdelantero y exseleccionador inglés Kevin Keagan muere a los 75 años

El exfutbolista y exseleccionador de Inglaterra, ha fallecido a los 75 años tras una larga lucha contra un cáncer

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El exdelantero y exentrenador de Inglaterra, leyenda del Liverpool y ganador de dos Balones de Oro, Kevin Keegan, ha fallecido este lunes a los 75 años a causa de un cáncer contra el que llevaba tiempo luchando.

Una leyenda del fútbol inglés

Keegan, una de las grandes estrellas del Liverpool de los años 70, también jugó en el SV Hamburgo y llegó a convertirse en un ídolo en Tyneside como jugador y posteriormente como entrenador del Newcastle United. El exfutbolista llevaba tiempo recibiendo tratamiento contra un cáncer en fase cuatro.

En un comunicado, la familia de Keegan anunció "con inmensa tristeza" que el exfutbolista había fallecido a los 75 años: "Kevin llevaba tiempo luchando contra el cáncer y estuvo rodeado de su esposa y sus hijas en sus últimos momentos", señala la nota.

"Ganador de dos Balones de Oro, Kevin era un marido, padre y abuelo muy querido. La familia desea agradecer al increíble equipo médico de Kevin todo su apoyo. Es un momento tremendamente difícil y solicitan respeto y privacidad", concluye el comunicado.