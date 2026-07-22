El supuesto cambio de imagen de Vinicius pone el foco en la armonización facial y reabre el debate sobre los retoques estéticos

Salen a la luz detalles de la trágica muerte de la actriz Kaylee Hottle a los 19 años: la llamada a emergencias tras el accidente de coche

Compartir







La armonización facial es un conjunto de procedimientos médicos y estéticos cuyo objetivo es mejorar el equilibrio y la proporción de los rasgos del rostro, ya sea mediante tratamientos poco invasivos o con cirugía. Precisamente este tipo de intervención es el que ha centrado la atención sobre Vinicius, aunque esta vez no por su rendimiento sobre el césped.

Una fotografía publicada por su peluquero ha disparado las especulaciones en las redes sociales, donde miles de usuarios comentan el aparente cambio en el rostro del delantero del Real Madrid. Las imágenes del supuesto antes y después se han hecho virales, acompañadas de memes y titulares que hablan de un cambio "radical" o "irreconocible".

PUEDE INTERESARTE Cher gana el juicio por derechos de autor contra la viuda de Sonny Bono, pero tendrá que pagar más de un millón de euros en honorarios

En este caso, el supuesto cambio respondería a una mentoplastia, una intervención quirúrgica incluida dentro de la armonización facial que consiste en proyectar el mentón mediante la colocación de una prótesis de silicona a través del interior de la boca para mejorar la proporción del rostro. La doctora Dina Moctezuma, experta en medicina estética, explica que Vinicius "tenía el mentón muy retraído y no cuadraban el tercio superior y el tercio medio con el tercio inferior del rostro", por lo que una intervención de este tipo permite conseguir un mayor equilibrio entre los rasgos faciales.

La imagen no lo es todo

Más allá del aspecto físico, los especialistas recuerdan la importancia de cuidar también la salud mental. La psicóloga Carmen Torrado señala que la creciente preocupación por la imagen responde a una realidad social: "Las personas quieren verse mejor. La imagen, en estos momentos, representa algo muy importante en nuestra sociedad." Pero advierte de que un retoque estético, por sí solo, no resuelve los problemas de autoestima: "Hay que cuidar esa mente, porque si eso no se trabaja, aunque te hagas una operación estética y quedes buenísimo o buenísima, eso va a permanecer ahí." Y concluye con una reflexión:"Lo de dentro es inoperable."

El supuesto cambio de imagen de Vinicius ha vuelto a poner sobre la mesa el auge de la armonización facial y el creciente peso que la imagen tiene en una sociedad cada vez más expuesta a las redes sociales.