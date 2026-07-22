La intérprete sorda de 'Godzilla vs. Kong' ha perdido la vida en un accidente de tráfico en Maryland, cuyas circunstancias siguen investigando las autoridades

Muere a los 19 años Kaylee Hottle, actriz de 'Godzilla', en un accidente de tráfico

Compartir







La repentina y trágica muerte de la joven actriz Kaylee Hottle, conocida por su participación en 'Godzilla vs. Kong', ha conmocionado al mundo del cine. Con apenas 19 años, la intérprete ha perdido la vida en un accidente de tráfico en Maryland, cuyas circunstancias siguen investigando las autoridades.

Mientras tanto, han salido a la luz nuevos detalles sobre lo que ha ocurrido. En concreto, la llamada de emergencia realizada tras el siniestro.

La llamada pidiendo ayuda

Según la información publicada por varios medios estadounidenses, entre ellos 'Page Six', los servicios de emergencias recibieron una llamada alertando de un grave accidente de circulación en el que uno de los ocupantes del vehículo se encontraba en estado crítico. La persona que contactó con el 911 describió una escena de gravedad y solicitó asistencia médica urgente mientras esperaba la llegada de los equipos de rescate.

Además, solicitaron ayuda para localizar a alguien que supiera el lenguaje de signos o tuviera acceso a una aplicación de intérprete para comunicarse con la joven, icono de la comunidad sorda en el cine.

Las grabaciones de audio de la central de emergencias también indican que Kaylee estaba "inconsciente" cuando el personal de emergencias llegó al lugar del accidente mientras evaluaban a los implicados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En otro momento del audio, los funcionarios señalaron: "Si alguien tiene acceso a la aplicación de intérprete en los teléfonos, ¿podría empezar así, por favor? Porque necesitamos un intérprete de lengua de signos", tal y como recoge el citado diario.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Además, los servicios de emergencia describieron "graves daños en la parte delantera" del coche y trasladaron que el vehículo se había salido de la carretera unos tres metros.

Los primeros efectivos desplazados al lugar iniciaron rápidamente las labores de auxilio. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por los sanitarios, las lesiones sufridas por la actriz resultaron incompatibles con la vida.

El padre de la actriz, Joshua Hottle, que también es sordo, ha sido el encargado de compartir la trágica noticia de su deceso, explicando que se enteró del accidente mientras estaba en Texas.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del accidente para determinar cómo se produjo la colisión y si existió algún factor determinante que pudiera haber contribuido al desenlace fatal.

Hasta el momento no se han hecho públicos todos los detalles de la investigación, por lo que los agentes mantienen abiertas distintas líneas de trabajo antes de emitir un informe definitivo sobre lo ocurrido.