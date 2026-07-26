Fiesta 26 JUL 2026 - 19:15h.

Así fue la boda y la celebración de Susanna Griso y Luis Enríquez en un hotel exclusivo de S'Agaro, en plena Costa Brava

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Susanna Griso y Luis Enríquez Nistal ya son marido y mujer tras celebrar sus nupcias en un espectacular enclave en S'Agaro, en plena Costa Brava. En 'Fiesta' conocemos todos los detalles de la boda: desde el comentado 'look' del novio a los regalos que recibieron los acerca de 200 invitados. Además, vemos las imágenes de la fiesta que se alargó hasta las cinco de la madrugada. ¡No te lo pierdas!

La pareja eligió celebrar su enlace matrimonial en La Gavina, uno de los hoteles más exclusivos de España que cuenta con cinco estrellas Gran Lujo. Hasta allí se desplazaron todos los invitados en una boda de la que nuestro programa pudo ser testigo, compartiendo en directo las primeras imágenes de deslumbrante vestido de novia de Susanna.

Así fue la boda y la celebración de Susanna Griso

En la boda se vivieron momentos de lo más emotivos, entre los que destacan los discursos pronunciados por el hijo y el hermano de la presentadora. Además, tras el intercambio de votos y anillos, la pareja celebró una fiesta por todo lo alto en la que tocó un grupo de música en directo, un regalo del turronero a los novios. El ambiente era tal que los recién casados pidieron alargar aún más la celebración que terminó sobre las cinco de la madrugada.

Susanna Griso y Luis Enríquez quisieron tener varios detalles con sus invitados, a quienes obsequiaron con abanicos para hacer frente a las altas temperaturas. Estos incluían un diseño inspirado en uno de los miradores más emblemáticos de S'Agaro. Además, las invitadas recibieron bolsos de la diseñadora sevillana Laura Pulido, elaborados artesanalmente en piel de Ubrique.

En cuanto al banquete, nuestro colaborador Iván Reboso nos cuenta cómo fue el menú nupcial: "Comieron de pie porque era tipo cóctel", explica antes de contar qué platós se sirvieron: "Jamón, queso, pescado, muchos postres y el plató principal, las croquetas". Asimismo, la reportera Sonia Fernández, encargada de cubrir el enlace, habla sobre la preboda, una fiesta en la que los novios se lo pasaron tan bien que Luis llegó al día siguiente perjudicado.

"Luis está afónico porque no respeta la preboda y está hasta las cuatro de la mañana celebrándola", avisó Susanna a sus invitados en las imágenes de la fiesta posterior a la boda que puedes ver en el vídeo superior de esta noticia.

Además, entre otras curiosidades, la reportera desvela lo que más le llamó la atención: "A pesar de que Susanna es una persona conocidísima en España, me sorprendió que era sorprendentemente tímida. Tanto que incluso en el beso que se dieron cuando salieron a saludar a la prensa fue muy delicado y sutil, en la mejilla".

El comentado 'look' de Luis Enríquez en su boda con Susanna

Ayer, sobre las 20:00h, Susanna Griso aparecía frente a las cámaras de la prensa para caminar hasta el altar, acompañado por su hijo. La novia resplandecía con un vestido de palabra de honor de una firma española y un gran ramo de flores blanco. Las recciones al deslumbrante look de la presentadora de televisión, no tardaron en llegar. Sin embargo, el estilismo que más comentarios generó fue el del novio, que apostó por una camisa de lino rosa y un pantalón blanco.

Sobre el look informal de Luis Enríquez, que tan criticado ha sido por quienes piensan que no era propio para tal evento, hemos podido conocer que se trata de un regalo de Cruz Sánchez de Lara y Pedro Jota Ramírez. "La que la elige es Cruz", asegura la colaboradora Paloma Barrientos sobre la camisa rosa del novio.