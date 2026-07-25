Fiesta 25 JUL 2026 - 20:58h.

Así ha sido la llegada de Susanna Griso al altar acompañada por su hijo, minutos antes de darse el 'sí, quiero' con Luis Enríquez Nistal

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En 'Fiesta' vivimos la boda de Susanna Griso y Luis Enríquez Nistal. La ceremonia que se está celebrando en la Costa Brava, concretamente en S'Agaro', Girona. Hasta ahí se ha desplazado un equipo de nuestro programa para no perderse ni un solo detalle. En directo, hemos podido ver la entrada de la presentadora al altar, de la mano de su hijo y resplandeciente en su vestido de novia. ¡No te lo pierdas!

Tras un poco más de dos años y una amistad de dos décadas, la periodista y su novio, el empresario Luis Enriquez Nistal, se ha unido en matrimonio esta misma tarde. Ha sido sobre las 20:00 horas cuando el enlace daba comienzo y hemos podido ver a Susanna Griso caminando hacia el altar.

La emocionante entrada de Susanna Griso a la ceremonia

Para este día tan especial en su vida, Susanna Griso ha apostado por un vestido de novia de corte de palabra de honor y silueta entallada, acompañado de un gran ramo de flores blancas. La periodista ha aparecido sonriente y visiblemente emocionada, acompañada por su hijo y bajo la atenta mirada de sus más de 200 invitados.

Muy cercana y amable, la presentador de televisión no ha dudado en dedicar un saludo a toda la prensa que se encontraba presente en la boda. Instantes después, Susanna Griso se encontraba con su novio. Los futuros novios se sentaban frente al alcalde de la localidad, Jaime de los Santos, encargado de oficializar la ceremonia. ¡Dale al 'play' y no te pierdas todos los detalles!