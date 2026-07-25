Fiesta 25 JUL 2026 - 19:56h.

En 'Fiesta' conocemos todos los detalles del gran fiestón que celebró Susanna Griso el día previo a su boda con Luis Enriquez Nistal

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Ha llegado el gran día para Susanna Griso y su novio Luis Enriquez. La pareja se dará esta misma tarde el 'sí, quiero' tras un año y medio de relación en plena Costa Brava y rodeados de sus seres queridos. Antes del gran día, los futuros novios han celebrado su preboda en un chiringuito de la playa de Sa Conca, Girona. En 'Fiesta' conocemos todos los detalles de esta celebración.

Aunque la presentadora de televisión y el empresario comenzaron su relación hace menos de dos años, lo cierto es que se conocen desde hace dos décadas, en las que han compartido una gran amistad antes de dar un paso más allá en su relación. Ahora, más felices y enamorados que nunca, viven uno de los días más especiales de sus vida, después de anunciar su matrimonio en octubre de 2025.

La ceremonia, que se celebrará por lo civil esta misma tarde a las 20:00 horas, reunirá a más de 200 invitados, quienes acompañarán a los novios este día tan especial en un enclave idílico a lo pies del Mediterráneo. Además, los asistentes, que ya se encuentran en la Costa Brava, se alojan en uno de lo hoteles más exclusivos de España que cuenta con 5 estrellas Gran Lujo, donde una suite puede alcanzar los 2.000 euros por noche. En cuanto al banquete, el precio del cubierto es de 250 euros.

Los detalles de la preboda de Susanna Griso y Luis Enrique

Pero antes de este gran acontecimiento, Susanna Griso y Luis Enrique celebraban anoche su preboda en un chiringuito de la playa Sa Conca. A este evento ha podido acudir nuestra reportera Sonia Fernández, quien nos comparte todos los detalles de un evento que contaba con un sinfín de comida: jamón, canapés fríos, tortilla de patata y mucho más.

Un fiestón previo en el que no ha faltado de nada y en el que se respiraba un ambiente de tranquilidad y ganas de celebrar y brindar por la pareja y su amor. También, en este evento, nuestra reportera ha podido hablar con los novios. Susanna Griso se mostraba muy emocionada y se deshacía en elogios hacia su novio: "Es la persona más maravillosa que he conocido". Por su parte, Luis Enriquez irradiaba felicidad.