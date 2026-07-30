Durante décadas vivió atrapado en una espiral de alcohol, cocaína y otras adicciones mientras disfrutaba de un éxito artístico descomunal

Un holograma permitirá a Elton John, de 79 años, seguir dando conciertos después de su muerte

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Elton John acaba de cumplir 36 años de sobriedad, una fecha que para él vale más que cualquier premio y que ha celebrado con la naturalidad de quien ya no necesita esconder su pasado. "Brindo por la vida con una copa al 0%. Agradecido por cada día", escribió en sus redes sociales junto a una fotografía en la que sostiene una copa de vino espumoso sin alcohol, imagen que resume mejor que ninguna otra el largo camino recorrido.

Durante décadas, el intérprete de 'Your Song' estuvo atrapado en una espiral de alcohol, cocaína y otras adicciones que convivían con un éxito artístico descomunal. En los 70 y 80 era una de las mayores estrellas del planeta que enlazaba un hit tras otro, pero también un hombre que se estaba autodestruyendo a una velocidad alarmante.

The drugs don't work

El propio cantante nunca ha tratado de embellecer aquella etapa. Al contrario. Con el paso de los años ha relatado con una sinceridad poco habitual hasta qué punto se desconectó de la realidad por el consumo. Por ejemplo, durante un fin de semana de fiesta salvaje en un hotel de lujo, Elton se despertó por la mañana con una resaca monumental. Al mirar por la ventana y ver que soplaba un viento fuerte que le molestaba, llamó enfurecido a recepción y exigió hablar con el mánager: "Hay demasiado viento ahí fuera, ¿puedes hacer algo para arreglarlo?".

"La vida que llevaba... no era una vida normal; al menos, no era el tipo de vida del que yo provenía. Perdí todo contacto con eso", confesaba en una entrevista concedida a Variety con motivo del estreno de la película biográfica 'Rocket Man'. Aquella vida de aviones privados, mansiones y compras compulsivas acabó convirtiéndose en una prisión.

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Según explicó en la misma conversación, hubo momentos en los que permaneció despierto durante tres días seguidos bebiendo sin parar y consumiendo drogas. En una de esas ocasiones bajó a la piscina de su casa de Los Ángeles, donde se encontraban también su madre y su abuela, y ante la atónita mirada de ellas gritó: "Me he tomado 85 pastillas de Valium, me voy a morir en una hora", y se arrojó de cabeza al agua. Tuvieron que sacarlo de inmediato y practicarle un lavado de estómago. Increíblemente, dos días después estaba dando un concierto masivo en el estadio de los Dodgers.

Punto de inflexión

El punto de inflexión llegó en 1990. Elton John ha repetido en numerosas ocasiones que todo comenzó cuando fue capaz de pronunciar unas palabras que hasta entonces le parecían imposibles: "Necesito ayuda".

Aquella petición de auxilio le llevó a ingresar en rehabilitación y a iniciar un proceso que hoy suma ya 36 años. Desde entonces se ha convertido también en una figura muy implicada en apoyar a otras personas con problemas de adicción, especialmente dentro del programa de Alcohólicos Anónimos.

Con frecuencia, Elton John asegura que la sobriedad no solo le salvó la vida, sino que le permitió descubrir quién era realmente. En el documental 'Elton John: Never Too Late' reflexiona sobre ese cambio con una frase que resume su transformación: "Gracias a Dios que lo hice. Porque cuando dejé de beber, mi vida cambió por completo".

No es casualidad que este 36 aniversario lo haya celebrado levantando una copa de espumoso sin alcohol. A principios de año lanzó junto a su marido, David Furnish, una línea de vino espumoso 0,0 %, concebida precisamente para que quienes no beben puedan participar en cualquier celebración sin sentirse excluidos. A sus 79 años Elton John continúa grabando música, impulsando proyectos solidarios y disfrutando de una estabilidad familiar que durante mucho tiempo creyó inalcanzable.