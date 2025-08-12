Cuando Elton John y John Lennon fueron los mejores amigos: "Solíamos tomar muchas drogas juntos"

El músico británico, de 78 años, ha contado una divertida anécdota en la que ambos se escondieron de Andy Warhol en una habitación de hotel

Elton John: "Ya no tengo próstata, ni cadera derecha, ni rodillas. Pero sigo aquí"

Compartir







Elton John y John Lennon se conocieron en 1973 e inmediatamente conectaron, tanto musical como personalmente. Por aquel entonces el autor de 'Your Song' era uno de los músicos británicos más reconocidos y prolíficos de la escena, mientras que el ex beatle, siete años mayor que él, estaba a punto de sumergirse en su controvertido 'lost weekend' lejos de Yoko Ono. De hecho, durante esa etapa de excesos y caos creativo ambos grabaron juntos el single 'Whatever Gets You Through the Night', a la postre el único número uno de John en solitario que pudo disfrutar en vida.

En una charla publicada en la cuenta de Instagram Wow Presents Plus, Elton John, de 78 años, rememora esa época y su relación con Lennon: "Le conocí cuando acababa de salir de su fase de locura y había entrado en su periodo de las risas". Y ambos se entendieron a la perfección: "Él cantaba mis canciones y yo tocaba las suyas. Solíamos tomar muchas drogas juntos".

PUEDE INTERESARTE Madonna y Elton John entierran el hacha de guerra: cómo hacer las paces con un amigo tras años sin hablaros

El artista británico habla con mucha naturalidad de una época en la que el consumo estaba muy normalizado entre los músicos de rock ("teníamos montañas de cocaína saliendo de nuestras narices"). Todas esas sustancias daban para muchas risas ( "¡Nos reíamos tanto! Él, Rod Stewart y Freddie Mercury son las personas con las que más me he reído!") e incluso para alguna anécdota hilarante como la que comparte en la charla.

PUEDE INTERESARTE La canción más triste de la historia, según la ciencia

La cámara de Andy

Una noche estaban los dos en un hotel de Nueva York consumiendo cocaína cuando en cierto momento alguien llamó al timbre de la habitación. "Tardé unos 10 minutos en arrastrarme hasta la puerta y mirar por la mirilla. Entonces le susurré a John: ¡Es Andy Warhol!'. Y me hizo señas de que no la abriera. Y cuando le pregunté por qué, me dijo: '¡Siempre lleva una maldita cámara encima! No hay nada privado cuando Andy está cerca'. Así que no le abrimos la puerta a Andy Warhol. Pero eso fue porque estábamos colocados", relata.

The drugs don't work

El autor de 'Rocket Man' también reivindica su parte de responsabilidad en la reconciliación de Lennon y Yoko Ono en 1975, poco después de un concierto que los dos iconos dieron juntos en el Madison Square Garden por insistencia de Elton. "Yo fui probablemente el catalizador de que John y Yoko volvieran a estar juntos. Si no le hubiera dicho que hiciera ese show, quizás nunca hubiera vuelto a ver a Yoko", confiesa.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Se volvió a enamorar, y entonces dejó las drogas y la locura. Me alegré por él", cuenta el artista británico, que también habla de su propio proceso de desintoxicación y cómo ingresar en un centro de rehabilitación para librarse de su adicción a la cocaína y el alcohol le salvó la vida: "Soy un hombre bendecido, verdaderamente. Si no hubiera dado el gran paso de pedir ayuda hace 30 años, estaría muerto".