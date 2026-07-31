Efectivos mantienen labores de enfriamiento en la zona del Embalse de San Juan, en Madrid

Última hora de los incendios: el fuego de Vall d'Uixó sigue sin control, una semana después y 10.000 hectáreas quemadas
La Guardia Civil cree que el fuego en La Vall d'Uixó no parecen fruto de causas naturales
Última hora de los incendios en España| La evolución favorable del incendio de Vall d'Uixó permite la vuelta en tres municipios más
España está viviendo uno de los peores veranos a causa de los megaincendios que han afectado extensas zonas del país. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, declaró este jueves el fin de la emergencia de interés nacional por los fuegos que asolaron durante una semana la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila. En la Vall d'Uixó las llamas se mantienen fuera de control este viernes, en su séptima jornada, sin ser estabilizado, aunque la extinción ha avanzado lo que ha permitido la vuelta a casa de 2.800 personas de nueve municipios.
Fuego en la isla griega de Creta: las llamas avanzan fuera de control
Más de 270 bomberos luchan contra un incendio en el sur de la isla griega de Creta; los fuertes vientos dificultan las labores de extinción y Grecia mantiene la alerta máxima por el elevado riesgo de nuevos fuegos. Los Bomberos han trabajado durante toda la noche para contener el avance de las llamas, especialmente en el frente de Agia Paraskevi, con el objetivo de impedir que el fuego alcanzara las viviendas del pueblo. La mayoría de los bomberos trabajan en Rétino y Sitia, l donde los daños son muy importantes tras los múltiples frentes registrados los días 29 y 30 de julio. Los datos del satélite Sentinel-2 del programa Copernicus, muestra que unas 4.500 hectáreas han quedado calcinadas.
(FUENTE EURONEWS)
Bosnia, Turquía y Serbia mandan medios al operativo de extinción del fuego de Zamora
Bosnia, Turquía y Serbia han mandado medios de extinción al operativo de extinción del incendio forestal de Fermoselle (Zamora), que ha arrasado al menos 11.000 hectáreas y en las últimas horas se ha adentrado en el cañón del tramo fronterizo con Portugal del río Duero, en el parque natural Arribes del Duero. Entre los medios internacionales movilizados figuran más de 40 efectivos de extinción llegados de Bosnia que se suman este viernes a las tareas de extinción, después de que el jueves se incorporaran también bomberos de Serbia y las dos jornadas actúen igualmente dos aviones de extinción turcos movilizados por el Gobierno de España, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Zamora.
(FUENTE EFE)
Mejora el incendio de Fermoselle (Zamora) y ya se valora el regreso a casa de algunas localidades evacuadas
La situación del incendio forestal de Fermoselle (Zamora) ha mejorado esta noche y eso hace que se estudie la posibilidad de que en las próximas horas puedan volver a sus casas los vecinos de algunas de las 14 poblaciones desalojadas y puedan levantarse los confinamientos en los dos municipios en los que se ha decretado.
Si la evolución es positiva podrían reabrirse al tráfico la carretera autonómica y las tres carreteras provinciales que están cortadas desde que el pasado miércoles se inició el incendio, según ha avanzado el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Zamora, Mariano Rodríguez.
El calor mantiene 11 comunidades en aviso, seis en naranja por máximas de hasta 42 grados
España afronta este viernes el tercer día de la cuarta ola de calor con temperaturas entre los 35 y 40 ºC, aunque se registrarán chubascos y tormentas en algunas zonas del norte peninsular. Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se esperan cielos con nubes bajas, asociadas a brumas, en el Estrecho, el litoral del mar de Alborán, Ceuta y Melilla, y cielos nubosos o muy nubosos en Galicia y el Cantábrico. Los termómetros podrán superar los 35 ºC en amplias zonas del interior peninsular, el interior de Mallorca y Canarias, y los 40 ºC en el valle del Guadalquivir, el sur de Castilla-La Mancha y puntualmente en el medio Ebro.
El incendio forestal en la Vall d'Uixó se mantiene fuera de control, una semana después
El incendio forestal declarado el pasado sábado en la Vall d'Uixó afronta este viernes su séptima jornada de lucha contra un fuego que sigue activo y sin ser estabilizado, aunque los avances en la extinción durante los dos últimos días han permitido la vuelta a casa de 2.800 personas de nueve municipios. El número de hectáreas calcinadas era de 9.598, en un perímetro de poco más de 82 kilómetros. En este momento quedan unas 5.200 personas evacuadas en Artana, Eslida, Aín, Alcudia de Veo y Tales, además de en varias urbanizaciones de Betxí y en la pedanía de Artesa de Onda.
(FUENTE EFE)