Efectivos mantienen labores de enfriamiento en la zona del Embalse de San Juan, en Madrid

La situación del incendio forestal de Fermoselle (Zamora) ha mejorado esta noche y eso hace que se estudie la posibilidad de que en las próximas horas puedan volver a sus casas los vecinos de algunas de las 14 poblaciones desalojadas y puedan levantarse los confinamientos en los dos municipios en los que se ha decretado.

Si la evolución es positiva podrían reabrirse al tráfico la carretera autonómica y las tres carreteras provinciales que están cortadas desde que el pasado miércoles se inició el incendio, según ha avanzado el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Zamora, Mariano Rodríguez.