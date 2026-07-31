Claudia Barraso Europa Press 31 JUL 2026 - 20:01h.

Paula Echevarría ha llegado a la iglesia de Candás agarrada del brazo de su madre y seguida del féretro de su padre

Paula Echevarría, rota de dolor en el tanatorio tras la muerte de su padre: la dura imagen de su despedida en Candás

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Después de una mañana complicada en el tanatorio de Candás, Paula Echevarría y su familia al completo se trasladaba a la iglesia de San Félix donde a las cinco de la tarde de este viernes se ha celebrado una misa funeral en el que le han dado el último adiós a Luis Ángel Echevarría. El padre de la actriz fallecía en Gijón el jueves a los 76 años, según adelantó el diario 'El Correo' pasadas las diez de la noche.

Ha sido a la llegada de la familia al Templo cuando se ha visto cómo la actriz asturiana se ha convertido en el mayor apoyo de su madre junto a su hermano. Totalmente destrozada, Elena Colodrón no podía reprimir las lágrimas al recibir el pésame a la entrada de la iglesia. Agarrando a su madre de la mano con fuerza, también emocionada y agradeciendo las muestras de cariño, Paula, su madre y su hermano han accedido al interior de San Félix, seguidas de Daniella y el resto de la familia.

La pareja de Paula, el futbolista Miguel Torres, no ha querido separarse de ella en ningún momento e incluso ha tenido un bonito gesto con la familia de la actriz llevando el féretro de su padre hasta el interior de la iglesia donde se ha celebrado la misa funeral. Rota de dolor y sin soltar su mano también estaba su madre, Elena, que llegaba entre lágrimas y muy angustiada por la pérdida de su marido.

Miguel Torres y el apoyo a la actriz en estos momentos tan duros

Miguel Torres, siempre discreto, ha sido uno de los encargados de portar el féretro de su suegro. Ha bastado una caricia entre Paula y él cuando la intérprete ha llegado, para mostrarle todo su amor en un momento en el que no hay consuelo para una familia que ha perdido su pilar y en concreto para una hija que ha perdido a su mayor admirador como ella misma contaba en sus redes sociales en el último Día del Padre.

A la salida de la iglesia y en un segundo plano, Torres ha brindado ese amor y ese apoyo a escasos centímetros del núcleo de los Echevarría. Pendiente de Paula, su suegra y su cuñado, el futbolista ha acompañado a la familia en esta despedida a Luis Ángel, una persona igual de discreta y que siempre será el primer hombre en la vida de Paula Echevarría.