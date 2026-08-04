Redacción Uppers 04 AGO 2026 - 10:28h.

La integrante de la E Street Band se encuentra en remisión del mieloma múltiple con el que convivía desde hace ocho años

Hay vida después del divorcio: la historia de amor entre Bruce Springsteen y su corista Patti Scialfa

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Bruce Springsteen ha compartido públicamente que su esposa, Patti Scialfa, ha logrado superar la fase más dura del mieloma múltiple que padece. El músico estadounidense ha revelado que la integrante de la E Street Band se encuentra en remisión del cáncer de la sangre con el que convivía desde hace más de ocho años.

La noticia la dio durante su participación, mediante un mensaje grabado, en la edición anual de la Pan-Mass Challenge, la multitudinaria marcha solidaria que recauda fondos para la investigación y el tratamiento del cáncer en el Dana-Farber Cancer Institute de Boston.

El autor de 'Born in the USA' quiso convertir ese momento en un reconocimiento a quienes acompañan a los pacientes durante el proceso. Recordó que millones de personas siguen enfrentándose al cáncer y aseguró que "la esperanza tiene rostro", el de los médicos que no dejan de investigar y el de los profesionales sanitarios que permanecen junto a los enfermos en los momentos más difíciles.

“Es nuestro médico quien se niega a dejar de buscar y cuidar, y es nuestra enfermera quien se sienta a nuestro lado cuando tenemos miedo y siempre hace que nuestro camino sea un poco más fácil”, dijo en su mensaje.

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“He dedicado mi vida a escribir canciones sobre quienes siguen creyendo cuando la vida les da motivos de sobra para no hacerlo, y sobre quienes se niegan a abandonar a alguien. Eso siempre ha representado lo mejor de EEUU para Patti y para mí”, continuó. “Ahora, más que nunca, el mundo necesita más héroes cotidianos como los que conforman el PMC”.

«La trayectoria de Patti nos ha enseñado algo. Espero que todos nosotros y todos los estadounidenses lo entiendan. La investigación médica no es una idea. No es política. No es una partida presupuestaria", añadía. “Patti y yo estamos agradecidos por todo lo que siguen haciendo. Gracias”, concluyó antes de interpretar con la guitarra acústica la mítica 'Born to Run'.

Un diagnóstico que permaneció en secreto durante años

Aunque Patti Scialfa fue diagnosticada de mieloma múltiple en 2018, la pareja decidió mantener la enfermedad en la más estricta intimidad. No fue hasta septiembre de 2024 cuando ambos hablaron abiertamente del tema en el documental 'Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band', sorprendiendo incluso a muchos seguidores del artista, que desconocían por completo la situación que atravesaba la familia.

En aquella producción fue la propia Scialfa quien explicó que el tratamiento había cambiado por completo su forma de vivir y, especialmente, su relación con las giras. Reconoció que el mieloma múltiple afectaba a su sistema inmunitario, obligándola a extremar las precauciones y a reducir drásticamente su actividad sobre los escenarios. Por eso dejó de acompañar con regularidad a la E Street Band y únicamente aparecía de forma esporádica en algunos conciertos para interpretar unas pocas canciones. Aun así, aseguraba entonces haber aceptado esa nueva realidad con serenidad.

La enfermedad cambió la mirada de la pareja

La confesión pública también permitió comprender mejor algunos de los mensajes que Springsteen había empezado a introducir en sus conciertos durante los últimos años. El cantante reconoció posteriormente que convivir con la enfermedad de su esposa le había obligado a enfrentarse de una manera mucho más directa a la fragilidad de la vida y a las cuestiones relacionadas con la mortalidad, una experiencia que terminó impregnando tanto sus reflexiones como el tono emocional de muchas de sus actuaciones.

Casados desde 1991 y padres de tres hijos, Bruce Springsteen y Patti Scialfa han optado siempre por proteger su vida privada. Por eso la noticia de la remisión adquiere un significado especial. Después de ocho años de tratamientos y de una batalla librada casi siempre lejos de los focos, el músico ha querido compartir el momento más esperado. Un anuncio que no solo celebra la recuperación de su esposa, sino que lanza un mensaje de confianza hacia la investigación científica y hacia quienes trabajan cada día para que historias como la de Patti Scialfa tengan un desenlace esperanzador.