Elegir tus propias canciones favoritas debe ser una de las tareas más ingratas para cualquier músico, especialmente si cuentas con una larga trayectoria de más de 50 años. ¿Cómo reducir décadas de creatividad y decenas de discos en un puñado de títulos? Y sin embargo Bruce Springsteen, que acaba de cumplir 76 años, se enfrentó al reto de condensar todo su universo en apenas cinco temas en el programa de Stephen Colbert, en 2016. Y aunque dudó un poco -"es algo complicado", admitió- se las arregló para confeccionar una lista que representaba distintas caras de su creatividad.

Born to Run (1975)

El clásico himno que la mayoría del público asocia al 'Boss'. Rock expansivo y lleno de energía juvenil que no falta en ninguno de sus conciertos. Toda una declaración de intenciones sobre el deseo universal de escapar y dejar atrás las cadenas que no nos dejan avanzar.

The Rising (2002)

La canción más 'moderna' de la selección y una de las que más significado emocional tiene para Bruce. Llegó en un momento de reflexión tras los atentados del 11-S para transmitir un mensaje de esperanza colectivo y supuso un punto de inflexión en su propia trayectoria.

Thunder Road (1975)

El otro gran clásico imprescindible de Springsteen. Mary bailando en el porche mientras Roy Orbison suena en la radio cantando para los solitarios. Nunca hubo tanta magia en la noche. Y esa misma magia vuelve cada noche que la vuelve a interpretar junto a la E Street Band.

Nebraska (1982)

La canción homónima del álbum sobre el que pivotará la película biográfica 'Deliver Me From Nowhere' representa una faceta totalmente distinta del 'Boss'. La más íntima y austera, la que cuenta historias fuertemente cargadas de realismo crudo sobre los marginados de la sociedad.

Racing in the Street (1978)

La última canción fue la que más pensó el rockero de New Jersey. Finalmente, tras algunas sugerencias del público, elegía este tema de 'Darkness on the Edge of Town', en detrimento de 'Jungleland'. Una de sus epopeyas más emotivas, teñida de un lirismo derrotado que explora las tensiones entre la vida cotidiana, las esperanzas frustradas y los sueños que resisten.

"Es el top-5 de todo el mundo", resumía el presentador del programa, aunque una selección más populista habría incluido sin dudar hits como 'Born in the USA', 'Dancing in the Dark' o 'Hungry Heart'. La lista de Bruce, aunque aparentemente improvisada, encapsula lo que su autor considera más esencial de su legado y cada canción ofrece una faceta distinta de su cancionero: la energía juvenil, la reflexión madura, el compromiso emocional y la crudeza narrativa.