El mayor éxito de la madrina del punk fue fruto de la colaboración indirecta y la urgencia emocional

Cuando Patti Smith descubrió a los 65 años que su padre no era su padre biológico

Compartir







En 1978 Patti Smith tenía dos álbumes aclamados por la crítica ('Horses' y 'Radio Ethiopia'), pero ningún single digerible para la radio. Hasta que llegó 'Because the Night', que a la postre se convertiría en su su canción más famosa y su mayor éxito comercial. Paradójicamente, es un tema nacido de la colaboración indirecta, la urgencia emocional y una serie de circunstancias casi fortuitas que terminaron cristalizando en un clásico atemporal del rock.

El punto de partida no fue Patti Smith, sino Bruce Springsteen. Durante las largas sesiones de grabación de 'Darkness on the Edge of Town', el Boss fue probando numerosos temas, uno de los cuales era uno muy prometedor al que no terminaba de dar remate. Tenía la música bastante avanzada y un estribillo contundente, pero no lograba dar con la letra que lo satisficiera ni le parecía que encajara del todo con el tono del álbum que estaba construyendo.

La composición quedó guardada en el cajón de las grandes ideas descartadas por Springsteen, pero el productor Jimmy Iovine, que trabajaba tanto con él como con Patti Smith, intuyó que ahí había un potencial que no debía perderse y decidió actuar como catalizador creativo. Le entregó a la de Chicago una maqueta con la estructura musical básica y parte del estribillo. La madrina del rock en ese momento estaba grabando 'Easter', un disco marcado por la recuperación tras una grave caída del escenario.

Ese álbum tenía un tono más luminoso que esfuerzos previos y la canción parecía encajar como un guante en ese clima emocional. Patti no estaba segura de que fuese el paso correcto, pero se puso a trabajar en ello. Reescribió gran parte de la letra, desplazando el enfoque desde una narrativa más abstracta hacia una exploración frontal del deseo, la noche y la intensidad del amor. El famoso estribillo (“Because the night belongs to lovers / Because the night belongs to us”) se convirtió en una declaración casi universal, sencilla y poderosa, muy distinta del hermetismo poético que había caracterizado parte de su obra previa.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Love is a ring, the telephone

En aquella época, Patti mantenía una relación apasionada pero intermitente con Fred 'Sonic' Smith, guitarrista de MC5, quien años después se convertiría en su esposo. Según ha contado la propia artista, esas noches esperando junto al teléfono a que Fred llamara, con la expectativa cargada de ansiedad y deseo, le dieron la clave para representar tanto la promesa del amor como su fragilidad. Uno de los versos más aclamados, 'Love is a ring, the telephone', es fruto directo de esa tensión entre la conexión y la ausencia, la destilación poética de una experiencia emocional concreta.

Musicalmente, 'Because the Night' también marcó una evolución para el Patti Smith Group. Con una estructura más cercana al rock de estadios que al punk poético de su álbum de debut, la canción se apoyaba en un riff inmediato, una progresión clara y un crescendo emocional que culminaba en un estribillo expansivo. La producción, nuevamente a cargo de Iovine, pulió el sonido sin diluir la intensidad interpretativa de Smith, que cantaba el tema con una mezcla de vulnerabilidad y afirmación. Dicho de otro modo, la canción conservaba la épica urbana de Springsteen, pero adquiría una identidad lírica plenamente smithiana.

Un hit planetario de autoría compartida

El éxito fue inmediato, especialmente en Europa, donde alcanzó posiciones muy altas en las listas. Algunos lo vieron como una concesión comercial, pero ella siempre ha defendido el tema como una extensión legítima de su expresión artística. Para Springsteen fue la confirmación de que había dejado escapar un hit, aunque más tarde la incorporaría a su repertorio en directo. "No la podría haber terminado tan bien como lo hizo ella. Estaba en medio de su amorío con Fred Sonic y tenía la canción justo debajo de la manga. La terminó y la hizo suya de una manera maravillosa", concedió el Boss. Ninguno de los dos ha dejado de cantarla en sus respectivas giras a lo largo de los años, quedando como un ejemplo singular de autoría compartida y de cómo una canción puede encontrar su forma definitiva en manos inesperadas.