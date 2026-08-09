A finales del 2025, la propia Blanca Romero informó de la hospitalización de su padre por una enfermedad

Rafael Pablo Romero, quien ha fallecido este 9 de agosto, fue constructor y estuvo muy vinculado a los toros

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AsturiasLa actriz Blanca Romero está llorando la muerte de su padre Rafael Pablo Romero a los 81 años en Gijón (Asturias). Así lo publican varios medios como 'El Comercio' o 'La Nueva España'. La capilla ardiente se ha instalado en el Tanatorio Gijón-Cabueñes, donde tendrán lugar tanto el velatorio como la incineración.

El fallecimiento se ha producido este 9 de agosto. Ya en 2025, la también modelo española habló del estado de salud de su progenitor, por una enfermedad que padecía y que motivó su hospitalización.

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"Estaba muy triste, muy bajín, sin hablar ni nada, y en cuanto llegamos, tardó un momento en reaccionar y luego rompió a hablar", confesó la artista semanas más tarde durante un acto celebrado en Madrid. "Es tan importante el estado anímico para una enfermedad... Más importante de lo que creemos", añadió.

Estos meses posteriores, a lo largo del 2026, Blanca estuvo viajando con frecuencia a su tierra para ver y acompañar a su padre. Sus restos serán incinerados en el tanatorio de Cabueñes en la más estricta intimidad.

Vinculado al toreo y constructor de profesión

Rafael, según recuerdan los citados diarios digitales asturianos, estaba muy ligado al mundo del toreo en Gijón. Aparte, durante su vida se dedicó a la construcción.

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Entre los edificios que levantó destaca el Gran Hotel Jovellanos en Porceyo, donde en 2001 su hija celebró el convite de boda con Cayetano Rivera Ordóñez. Actualmente, el inmueble es un geriátrico. Por el momento, ni Blanca Romero ni su hija, Lucía Rivera, se han pronunciado públicamente sobre el fallecimiento del conocido constructor.