Hunter Biden ha confirmado que la enfermedad de su padre se ha propagado, ha hecho metástasis en los huesos y más allá

Hunter Biden ha asegurado que su padre sigue comprometido políticamente y decidido a continuar hablando en público

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El cáncer de próstata que padece el expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha metastatizado en sus huesos "y más allá" con el consiguiente deterioro de su salud dado el carácter especialmente "doloroso y debilitante" que ha adquirido ahora la enfermedad.

En declaraciones a la cadena británica BBC, Hunter Biden ha confirmado que la enfermedad "se ha propagado, ha hecho metástasis en los huesos y más allá", lo que es "muy doloroso y muy debilitante en muchos aspectos".

"Ojalá se quejara más, porque no está bien", reconoce Hunter Biden

A Joe Biden le diagnosticaron en mayo de 2025 una forma agresiva de cáncer de próstata, lo que obligó al expresidente, de 83 años, a someterse a un tratamiento de radioterapia. "Es realmente muy duro y muy triste de ver", ha lamentado su hijo. "Ojalá se quejara más, porque no está bien", ha añadido.

El hijo de Joe Biden se ha emocionado hablando de él durante la entrevista: "Mi padre es, hasta el día de hoy, el centro de nuestra familia. Es el mejor padre, el mejor esposo, el mejor abuelo". Hunter Biden, sin embargo, ha asegurado que su padre sigue comprometido políticamente y decidido a continuar hablando en público si hace falta, en especial de cara a estas próximas elecciones legislativas de noviembre.

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Hunter Biden se muestra "agradecido" por el indulto que le concedió

Durante su mandato, entre 2021 y 2025, Biden fue objeto de constantes cuestionamientos por su avanzada edad y su capacidad para desempeñar el cargo. Finalmente, se vio obligado a renunciar a su campaña de reelección y ceder el testigo a su entonces vicepresidenta, Kamala Harris, después de su mala actuación en un debate presidencial contra el republicano Donald Trump, actual presidente.

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Antes de dejar el poder, Biden concedió un indulto a su hijo, declarado culpable de posesión ilegal de armas y procesado por delitos fiscales, a pesar de que había prometido que no lo haría. En la entrevista, el hijo de Joe Biden se mostró "agradecido" por el indulto, aunque reconoció que no fue "algo bueno" para el legado de su padre.