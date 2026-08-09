Fiesta 09 AGO 2026 - 09:33h.

El DJ no se habría posicionado en un presunto conflicto del productor acerca de unos royalties: "Se siente muy decepcionado con él"

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Mientras Kiko Rivera inicia una nueva etapa en su vida, hay una persona de su círculo profesional que no puede evitar sentirse profundamente decepcionado. Tras 15 años trabajando a su lado y creando canciones que se han convertido en los grandes hits de su carrera, ahora la relación del DJ con su productor musical se rompe por completo.

'Fiesta' ha accedido a varias conversaciones en las que esta persona asegura que esperaba el apoyo de Kiko durante un conflicto por unos royalties que, según afirma, nunca llegó a cobrar. Esta persona no quiere alimentar ninguna guerra pública, pero tampoco esconder el enfado con el que una vez fue su amigo.

La decepción de este productor de éxito con Kiko Rivera

Lázaro Sánchez se ha puesto en contacto con este productor musical de gran éxito para conocer de primera mano lo sucedido:

"Cuando yo hablo con este productor me dice que, después de 15 años de relación personal y profesional, ya no tiene contacto con Kiko Rivera. Me cuenta que le había hecho un súper hit y que, como no había nada firmado, no recibe los royalties del tema. Aunque no sea Kiko el culpable directo de esto, este productor se siente decepcionado por la actitud de Kiko después de haberle llevado a lo más alto".