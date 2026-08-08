Fiesta 08 AGO 2026 - 19:53h.

La máxima autoridad mundial en ocultismo se encuentra en una situación "casi infrahumana": "Quieren matarme y lo van a conseguir"

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La situación de Aramís Fuster es verdaderamente extrema. 'Fiesta' ha pasado 24 horas con la máxima autoridad mundial en ocultismo para conocer cómo es su día a día, y para compartir con la audiencia las condiciones casi infrahumanas en las que vive en su casa de Madrid.

Martín de la Torre ha pasado todo un día junto a la pitonisa en su domicilio y ha podido comprobar en primera persona cómo vive Aramís. La pitonisa no tiene agua corriente, no tiene luz y no cuenta con los servicios básicos de cualquier vivienda desde hace ya seis meses:

"Esto no es vida. Se han propuesto matarme y de una forma u otra lo van a conseguir. Esto no se le puede hacer a una persona, esto es inhumano. Pueden entrar en esta casa cuando quieran porque estas puertas se abren con una tarjeta. Me amenazan de muerte, está todo denunciado, pero cuando más miedo pasé fue cuando me agredió este hombre".

Aramís se refiere concretamente a las personas propietarias de la vivienda en la que habita, personas que, según la vidente, pretenden expulsarla de la casa:

"Está todo denunciado, tengo el parte de lesiones. Desde la policía se pidió que se me devolviera el agua y la luz, pero no se ha hecho así, la policía me dijo que es un delito lo que están haciendo conmigo. Se supone que tengo que aguantar hasta septiembre porque ahora están de vacaciones, pero yo creo que no voy a resistir. Estoy enferma, soy diabética y tengo unos picos de glucosa muy fuertes".

24 horas con Aramís Fuster: "Me lavo con garrafas de agua embotellada"

Martín de la Torre ha sido testigo de las condiciones en las que vive la pitonisa, unas condiciones que han impresionado al reportero de 'Fiesta' y que han dejado patente que se encuentra en una situación extrema.

La "bruja" micciona y defeca en una bolsa que después deposita en el descansillo del bloque y se lava como puede, echándose por encima agua embotellada. Al no tener luz, Aramís ha tenido que comprar baterías portátiles con las que cargar el teléfono.