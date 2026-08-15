Fiesta 15 AGO 2026 - 20:50h.

La abogada de Rodolfo Sancho ha explicado en 'Fiesta' que el actor está muy molesto y que se plantea acudir a los juzgados si no se rectifica la información

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Esta semana el periodista Miguel Temprano se hacía eco de una noticia emitida por un medio de comunicación mejicano en la que se hablaba de la supuesta detención de Rodolfo Sancho. Según este medio, el actor español había sido retenido por las autoridades mejicanas en el marco de una redada en un barco.

La información iba acompañada de una sospechosa fotografía en la que aparecía Rodolfo Sancho sin camiseta rodeado de periodistas en lo que parecían ser las puertas de un departamento de policía.

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Rodolfo Sancho podría tomar acciones legales

'Fiesta', que sospechó desde el principio sobre la veracidad de la imagen, se puso en contacto con Carmen Balfagón y la abogada del actor visita el programa para explicar lo sucedido:

"He hablado con Rodolfo y evidentemente esto es falso. Esa foto está hecha con IA porque Rodolfo no solo no ha sido detenido ni retenido, si no que no ha estado en Méjico. Esta foto está haciendo mucho daño a la imagen de Rodolfo y evidentemente se van a tomar medidas legales contra ese medio mejicano y también contra Miguel Temprano si no rectifica. Me habría encantado que el señor Temprano nos hubiera llamado para comprobar la información".