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El mensaje de Belén Esteban a Juls Janeiro: "Que recuerde que tiene una hermana"

El mensaje de Belén Esteban a Juls Janeiro: "Que recuerde que tiene una hermana"
Juls Janeiro responde ante la reacción de Belén Esteban después de sus palabras. Telecinco.es
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Belén Esteban sigue en el centro de la polémica tras el enfrentamiento indirecto con Julia Janeiro después de que la joven respondiera con ironía a las declaraciones sobre los llamados “nepo babies”.

Juls decidió convertir el término en motivo de humor, llegando incluso a anunciar citas de maquillaje y a firmar como "vuestra nepo Baby favorita". Ante esta reacción, Belén, que se encuentra de vacaciones y asegura estar tranquila y desconectada, ha optado por no entrar directamente en la guerra. Sin embargo, Pepe del Real, colaborador de 'Vamos a Ver', ha hablado con ella y ha trasladado un mensaje dirigido a Julia: "Yo lo que sí que le diría a Juls es que recuerde que tiene una hermana mayor".

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Belén Esteban considera que, si algún día se conocieran determinados asuntos familiares, podrían entenderse muchas de las cosas que han sucedido.

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Pepe del Real también ha explicado que Belén y su hija Andrea Janeiro han guardado silencio sobre determinadas cuestiones porque así se lo ha pedido su hija. Julia le habría transmitido que piensa responder cuando se sienta aludida y que entiende que, si Belén se refiere a ella, tiene derecho a contestar.

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"Si algún día hablara, entendería muchísimas cosas", ha señalado el periodista al trasladar el planteamiento de Belén. Además, ha relatado que la situación estaría afectando al entorno familiar, ya que Jesulín de Ubrique y María José Campanario no querían volver a estar en el foco mediático. En este contexto, Marisa Martín Blázquez, también colaboradora de 'Vamos a Ver', ha asegurado que la reacción de Campanario habría sido especialmente dolorosa.

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La preocupación de Jesulín de Ubrique y María José Campanario no estaría relacionada únicamente con el contenido de las declaraciones, sino con que la familia vuelva a ocupar titulares.

Según la información aportada en el programa, María José Campanario habría llorado al enterarse de la repercusión de la polémica, en un momento en el que se encontraba fuera por motivos laborales. La preocupación de los padres no estaría relacionada únicamente con el contenido de las declaraciones, sino con que la familia vuelva a ocupar titulares y quede expuesta públicamente.

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Mientras tanto, Juls Janeiro mantiene su postura y asegura que no piensa callarse cuando considera que las palabras de Belén van dirigidas hacia ella.

Belén, por su parte, insiste en que está disfrutando de sus vacaciones y que, por ahora, no pretende alimentar la polémica. El conflicto queda así abierto, marcado por asuntos familiares que, según los colaboradores, todavía no han salido completamente a la luz.

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