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Julia Janeiro ha respondido a Belén Esteban después de que la colaboradora haya publicado un mensaje que muchos han interpretado como un dardo hacia ella. Belén ha compartido en redes una fotografía de su hija Andrea y un mensaje donde ha escrito: "Tú no has sido una nepo baby, otras sí". La publicación reivindicaba que Andrea ha construido su trayectoria "gracias a su esfuerzo, dedicación y constancia".

Julia Janeiro ha asegurado que no ha entendido la alusión y ha respondido: "Yo no soy tanto de indirectas, yo soy más de decir las cosas claras. Prefiero llamarla la sombra de Jesulín de Ubrique". Ha considerado que "le ha parecido un poco ridículo que ha hablado así de la hermana de su hija" y ha sentenciado: "Al menos mis padres han tenido respeto y clase".

La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha dirigido un mensaje a la colaboradora. Julia ha afirmado: "Belén, me he dirigido a ti porque yo he hablado directamente, has sido un meme televisivo, cariño” y ha insistido: “No has sido el ombligo del mundo". También ha recalcado: "Yo no te he nombrado en ningún momento" y ha explicado que su comentario sobre sus padres no ha pretendido ser una indirecta. Ha pedido que Belén deje de mirar sus historias de Instagram, porque ha asegurado que ha acumulado "500 capturas y grabaciones de pantalla".

La reacción de Belén Esteban a los ataques públicos de Julia Janeiro, según Marisa Martín Blázquez: "Está muy tranquila"

Marisa Martín- Blázquez, colaboradora de 'Vamos a Ver', ha contado en el programa cómo ha reaccionado Belén ante toda esta polémica. Belén ha permanecido muy tranquila y ha explicado que su publicación buscaba ensalzar a Andrea. Su entorno le ha explicado a Marisa que: "Ella ha querido poner eso solamente para ensalzar a su hija" y ha asegurado que "no se ha referido a nadie en concreto”. Además, Belén ha defendido que ha querido poner en valor cómo Andrea ha trabajado y ha progresado, y ha considerado que muchas "han sido nepo babies"”.