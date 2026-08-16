Fiesta 16 AGO 2026 - 19:17h.

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Continúa la resaca mediática por las incendiarias declaraciones de Juls Janeiro contra Belén Esteban. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario no dudó en cargar duramente contra Belén tras darse por aludida por unas palabras de la Esteban en sus redes sociales. Desde entonces, muchos se preguntan qué opinan los padres de la joven al respecto y en 'Fiesta' descubrimos el nuevo movimiento del torero tras salir a la luz esta inesperada guerra.

En un momento en el que Julia Janeiro se encuentra en el centro del foco mediático por todo lo que ha soltado contra Belén Esteban, su padre, Jesulín de Ubrique, ha tomado una decisión muy importante, algo que va a dar mucho que hablar. 'Fiesta' tiene todos los detalles de esta inesperada y drástica decisión por parte del torero que nadie espera. Recordemos que la propia Juls ha confirmado que sus padres están orgullosos de ella, luego, según sus palabras estarían apoyándola por esta polémica.

La inesperada decisión de Jesulín de Ubrique

En 'Fiesta' estamos muy pendientes de las andadas de Jesulín de Ubrique y hemos podido descubrir que el torero... ¡Vuelve a los ruedos! Fue uno de los toreros más aclamados y reclamados por todas las plazas de toros de España y ahora ha decidido desempolvar su traje de luces para volver a torear (recordemos que lo dejó en el año 2010 y que, desde entonces, ha hecho alguna que otra corrida de manera esporádica).

La vuelta de Jesulín de Ubrique será el próximo 9 de septiembre en la localidad toledana de Ocaña. Será mediante un festival taurino que se celebra en el municipio, en la plaza de toros local, a las seis de la tarde. Esta decisión de Jesulín de ponerse frente al toro llega justo en el momento en el que su hija se encuentra envuelta en pleno huracán mediático a raíz de sus polémicas palabras contra Belén Esteban, madre de su hermana.