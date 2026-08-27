La hermana de Dolly Parton ha revelado que la cantante permitió que se probasen "fármacos experimentales" con ella

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Dos días después de la muerte de Dolly Parton, su hermana Stella Parton ha roto su silencio. En un comunicado emitido en sus redes sociales, la también cantante ha querido rendir homenaje a la diva del country. Stella Parton ha compartido una carta en la que ha trasmitido a sus seguidores su amor y su devoción por su hermana.

Además, Stella Parton ha compartido algunos detalles que no se conocían sobre su hermana. Uno de los que más ha llamado la atención ha sido, según su propia hermana, que Dolly Parton dio consentimiento para que su equipo médico probase tratamientos experimentales con ella antes de su muerte. El gesto ha causado gran conmoción entre sus seguidores que han querido aplaudir y destacar otra de las muestras solidarias que tuvo Dolly Parton a lo largo de sus 80 años con la sociedad.

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El último gesto de Dolly Parton con la sociedad

"Todos los martes, por estas fechas, antes de que saliera el sol y el mundo aún dormía, ella y yo, durante muchos años, tomábamos nuestro café juntas por teléfono. Siendo pequeñas chicas de granja, hemos seguido levantándonos temprano. Como a ella le gustaba decir: "'¡Caramba, Tedda, trabajamos más antes de que salga el sol que la mayoría de la gente en todo el día!'. Nos poníamos al día con los chismes, como hacen las hermanas, tomábamos café y hacíamos planes", recuerda Stella Parton en su homenaje a la cantante.

Sin embargo, en el homenaje a Dolly Parton el detalle que más ha llamado la atención fue el último gesto que la intérprete de 'Jolene' tuvo con la sociedad: "Mi hermana fue una de las personas más generosas, consideradas y amables que he conocido. Lo que el mundo vio es exactamente quién era ella, tanto es así que me dijo recientemente que si no hubiera esperanza para ella, aún permitiría que su equipo médico probara medicamentos experimentales con la esperanza de ayudar a otros en el futuro. Mi hermana siempre pensaba en los demás, y si quieres honrar su legado, muestra más amabilidad, anima a los demás y dedica más de tu tiempo y recursos, como ella continuó haciendo hasta el final".

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La muerte de Dolly Parton

Parton falleció este martes a los 80 año. Su sobrino y jefe de seguridad, Bryan Seaver, anunció su muerte a través de un video publicado en el Instagram de la intérprete, como parte de una petición de la propia cantante por dar el anuncio de esa manera.

Dolly Parton es considerada una de las cantantes de country más relevantes de la historia. Cuenta con 11 premios Grammy y además de sus incursiones en el cine, fue también filántropa y empresaria.

Su impacto llegó hasta la ciencia, con la famosa oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta, bautizada así en honor a la cantante.