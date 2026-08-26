La música del country pierde a una de las voces más grandes del género después de una trayectoria de seis décadas

Revelan la causa de la muerte de Dolly Parton, que perdió la vida cuatro días después de su hospitalización: el comunicado de su equipo

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La música country despide a Dolly Parton. La cantante ha fallecido a los 80 años a causa del cáncer, una enfermedad que, según ha confirmado ahora su equipo, mantuvo en privado hasta los últimos momentos. La noticia de su muerte, que tuvo lugar este pasado martes, 25 de agosto, ha dejado al mundo de la música en shock y ha provocado una oleada de homenajes a una artista cuya carrera se extendió durante casi seis décadas.

En medio de la tristeza por su pérdida ha salido a la luz una de las últimas peticiones que hizo Parton a su familia. Ha sido su sobrino, Bryan Seaver, que durante más de dos décadas ejerció como su jefe de seguridad, el encargado de comunicar su fallecimiento y revelar también lo que le pidió su tía antes de perder la vida.

La petición de Dolly Parton a su familia

"Dolly me llamó y me dijo que quería descansar en una hermosa cama de algodón suave porque, después de una vida llevando pesadas pedrerías, por fin se merecía estar cómoda y descansar", ha explicado Seaver en el vídeo con el que ha comunicado la muerte de la intérprete de 'Jolene'.

Durante décadas, los vestidos cubiertos de lentejuelas y pedrería, los tacones, las gigantescas pelucas y su estética inconfundible fueron parte inseparable de su personaje. Frente a todo ese brillo, la artista imaginaba para su despedida un lugar cómodo y suave donde poder descansar.

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En este sentido, los restos de Parton descansarán junto a su difunto esposo, Carl Dean. La cantante será sepultada en el Woodlawn Memorial Park and Mausoleum en Nashville, Tennessee, donde está enterrado su esposo, fallecido en marzo de 2025 a los 82 años después de casi seis décadas de matrimonio.

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Siever, además, ha anunciado que la estrella del country será enterrada con sus característicos tacones altos y un vestido de algodón.

En el comunicado, el familiar de la artista también ha aseverado: "Nuestra querida Dolly Parton dedicó su vida y su carrera a brindar alegría, risas, esperanza e integridad a todo lo que tocaba. Su generosidad sin igual llegó a la vida de innumerables personas a las que nunca conoció, pero siempre estuvo dispuesta a ayudar".

La familia ha solicitado que el funeral sea una ceremonia pequeña y privada, reservada a los familiares más cercanos. También ha pedido que quienes quieran homenajear a Dolly Parton lo hagan mediante donaciones a la Imagination Library en lugar de enviar flores.

Su entorno más cercano ha indicado que continuará trabajando para preservar su legado. Y es que la huella que deja Parton va mucho más allá de canciones como '9 to 5' o 'I Will Always Love You'.

Uno de sus proyectos más queridos fue la Imagination Library, iniciativa dedicada a facilitar libros a niños de todo el mundo. Su equipo también ha recordado su apoyo a la investigación y a diferentes causas sociales como parte esencial de la vida que construyó lejos de los escenarios.